Dani Olmo prepara su regreso al FC Barcelona: ¿cuándo volverá a jugar?

El FC Barcelona comienza a recuperar efectivos de cara a la reanudación de la temporada y una de las noticias más alentadoras tiene como protagonista a Dani Olmo.

El futbolista español atraviesa la etapa final de su recuperación y, si mantiene las buenas sensaciones de los últimos días, podría volver a estar disponible para Hansi Flick el próximo domingo 22 de noviembre, cuando el conjunto azulgrana reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou por una nueva jornada de LaLiga 2026/27.

Sin embargo, el azulgrana no pretende acelerar los plazos ni asumir riesgos innecesarios con un futbolista que ya sufrió diferentes problemas físicos durante las últimas temporadas. La prioridad es que pueda reincorporarse en plenitud de condiciones y evitar cualquier posibilidad de recaída.

Una lesión que lo alejó de partidos importantes

Olmo sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo el pasado 20 de octubre, durante el encuentro de UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain. El español tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 27 en el Parque de los Príncipes y los estudios médicos posteriores confirmaron un problema que lo mantendría aproximadamente un mes fuera de la actividad.

La baja llegó en un momento exigente del calendario y le impidió participar en cuatro compromisos del Barcelona: el Clásico frente al Real Madrid, el enfrentamiento contra el Alavés, el duelo europeo ante el Aston Villa y el partido frente al Atlético de Madrid.

Las próximas revisiones serán determinantes para establecer cuándo recibirá el alta médica. Aunque las sensaciones son favorables, el cuerpo técnico y los servicios médicos del club quieren comprobar que el futbolista está preparado para soportar nuevamente las exigencias de la competencia.

Además, la posibilidad de contar nuevamente con Olmo ampliaría considerablemente las variantes ofensivas del entrenador alemán. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas, asociarse con los delanteros y tomar decisiones en los últimos metros lo convierte en un recurso especialmente valioso cuando los rivales plantean defensas cerradas.

Las alternativas que puede ganar el Barcelona

El regreso del campeón del mundo también abre la posibilidad de que Flick lo utilice junto a Fermín y Raphinha. Los tres podrían compartir el terreno de juego mediante movimientos constantes y alternancia de posiciones, aunque eso supondría prescindir de un extremo natural en determinadas formaciones.

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Olmo tiene la capacidad de desempeñarse como mediapunta, desplazarse hacia cualquiera de las bandas e incluso ocupar posiciones más adelantadas como falso nueve. Esa versatilidad le permitiría al Barcelona modificar su estructura durante los partidos sin necesidad de realizar sustituciones.

Por ahora, el encuentro ante Villarreal aparece como la fecha marcada en el calendario. El club catalán quiere recuperar a una pieza importante para el tramo decisivo del año, pero sin comprometer su condición física.

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