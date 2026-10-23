¿Debería ser titular Diomandé en el Real Madrid en el Clásico frente al FC Barcelona?

La ausencia de Vinícius Jr, sancionado con cuatro partidos en LaLiga, obliga al Real Madrid a replantear su ataque de cara al Clásico del próximo domingo 25 de octubre contra el FC Barcelona.

En esa línea, Yan Diomandé aparece como una de las principales opciones para ocupar su lugar. El extremo marfileño aprovechó sus últimas oportunidades para demostrar su potencial y comienza a reunir méritos para ganarse un puesto en el equipo titular de José Mourinho.

Aún así, la apuesta por el futbolista no debería responder únicamente a la ausencia del brasileño. Su rendimiento en la temporada 2026/27 ofrece argumentos suficientes para considerarlo una alternativa real en uno de los encuentros más exigentes del calendario.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Yan Diomandé trusts blindly in José Mourinho's plan for him, accepting he needs more experience before being an absolute starter.



He understands his role at the club right now and has ignored all the noise about his price tag, with his focus being maturing as a player… pic.twitter.com/49qpxJbZgb — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2026

Los números respaldan la candidatura de Diomandé

En sus primeras nueve apariciones ligueras con el conjunto merengue, Diomandé suma dos goles y dos asistencias, con cuatro titularidades. En aproximadamente 462 minutos disputados, consiguió participar directamente en cuatro tantos, una producción que refleja su capacidad para aprovechar el tiempo que recibe sobre el campo.

Su efectividad también se aprecia en el uno contra uno: el marfileño acumula 21 regates completados en el campeonato español y mantiene un 87 % de precisión en los pases.

Además, su última actuación ante el Sevilla reforzó su candidatura. Diomandé marcó un gol y repartió una asistencia, una contribución directa que ayudó a confirmar que puede tener influencia en el resultado más allá de su potencial individual.

¿Por qué debería ser titular contra el Barcelona?

La principal razón para apostar por Diomandé es su capacidad para ofrecer algo diferente. Su velocidad y sus recursos en el regate pueden resultar determinantes ante una defensa que obliga a encontrar soluciones individuales para abrir espacios. Junto a Kylian Mbappé, podría aportar profundidad y obligar al conjunto de Hansi Flick a prestar especial atención a los costados.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLA | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Mourinho también debe valorar la confianza del futbolista; con 19 años, Diomandé todavía tiene aspectos por pulir, pero el Clásico puede representar el escenario ideal para consolidar su crecimiento.

El Real Madrid llega a la cita por detrás de un Barcelona que suma 27 puntos de 27 posibles, mientras que el conjunto merengue acumula 21. En ese contexto, necesita soluciones ofensivas y argumentos para competir por la victoria.

Diomandé merece ser titular. No porque pueda reemplazar automáticamente todo lo que representa Vinícius, sino porque desmotró que tiene recursos para ganarse un lugar por méritos propios.

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