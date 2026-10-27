Definido el futuro deportivo de Oliver Torres

El futuro deportivo de Óliver Torres ha quedado definido. El español continuará defendiendo los colores de Rayados de Monterrey después de alcanzar un acuerdo con la directiva para extender su contrato hasta 2028. La institución regia apuesta por su continuidad, respaldada principalmente por la evolución futbolística que ha mostrado este torneo.

El vínculo contractual del español estaba próximo a finalizar durante el invierno, situación que obligaba a ambas partes a tomar una decisión sobre su futuro. Luego de valorar condiciones dentro y fuera de la cancha, club y jugador entienden que lo mejor es mantenerse juntos en el camino.

¡SE QUEDA EN RAYADOS! 🤠



Oliver Torres renueva con Monterrey hasta 2028https://t.co/9V2UcFQGlj pic.twitter.com/mrehmDTdy1 — MedioTiempo (@mediotiempo) October 27, 2026

La renovación representa un voto de confianza para un jugador que, desde su llegada al fútbol mexicano, no había estado a la altura del reto. Al menos no valorando su condición de uno de los mejores pagados de todo Monterrey y por ende, de la Liga MX.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar con la llegada de Matías Almeyda a la dirección técnica de los Rayados. Bajo las órdenes del argentino, el Torres ha experimentado un crecimiento considerable, especialmente en su interpretación del juego, participación en la construcción ofensiva y responsabilidad dentro del funcionamiento colectivo.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Con balón, Torres ha conseguido incrementar su influencia mediante una circulación más intligente, misma que se basa en su reubicación dentro de la cancha. Sin la posesión, también ha evolucionado considerablemente, mostrando compromiso en las tareas defensivas, disciplina posicional y una participación más constante en los mecanismos de presión del equipo.

Este crecimiento habría resultado determinante para que Monterrey decidiera mantenerlo dentro de su proyecto deportivo. Aunque todavía existe distancia entre las expectativas originales y lo mostrado durante su trayectoria en México, su presente ofrece argumentos para pensar que puede convertirse en una pieza importante dentro del esquema diseñado por Almeyda.

De esta manera, Rayados asegura la continuidad de un futbolista experimentado que parece haber encontrado mejores condiciones para explotar sus cualidades. Ahora, el desafío de Óliver Torres será hacer valer dicha confianza del club poniendo en las vitrinas algún título en el corto plazo.