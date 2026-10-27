Definido el futuro deportivo de Oliver Torres
El futuro deportivo de Óliver Torres ha quedado definido. El español continuará defendiendo los colores de Rayados de Monterrey después de alcanzar un acuerdo con la directiva para extender su contrato hasta 2028. La institución regia apuesta por su continuidad, respaldada principalmente por la evolución futbolística que ha mostrado este torneo.
El vínculo contractual del español estaba próximo a finalizar durante el invierno, situación que obligaba a ambas partes a tomar una decisión sobre su futuro. Luego de valorar condiciones dentro y fuera de la cancha, club y jugador entienden que lo mejor es mantenerse juntos en el camino.
La renovación representa un voto de confianza para un jugador que, desde su llegada al fútbol mexicano, no había estado a la altura del reto. Al menos no valorando su condición de uno de los mejores pagados de todo Monterrey y por ende, de la Liga MX.
Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar con la llegada de Matías Almeyda a la dirección técnica de los Rayados. Bajo las órdenes del argentino, el Torres ha experimentado un crecimiento considerable, especialmente en su interpretación del juego, participación en la construcción ofensiva y responsabilidad dentro del funcionamiento colectivo.
Con balón, Torres ha conseguido incrementar su influencia mediante una circulación más intligente, misma que se basa en su reubicación dentro de la cancha. Sin la posesión, también ha evolucionado considerablemente, mostrando compromiso en las tareas defensivas, disciplina posicional y una participación más constante en los mecanismos de presión del equipo.
Este crecimiento habría resultado determinante para que Monterrey decidiera mantenerlo dentro de su proyecto deportivo. Aunque todavía existe distancia entre las expectativas originales y lo mostrado durante su trayectoria en México, su presente ofrece argumentos para pensar que puede convertirse en una pieza importante dentro del esquema diseñado por Almeyda.
De esta manera, Rayados asegura la continuidad de un futbolista experimentado que parece haber encontrado mejores condiciones para explotar sus cualidades. Ahora, el desafío de Óliver Torres será hacer valer dicha confianza del club poniendo en las vitrinas algún título en el corto plazo.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.