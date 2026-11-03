Diego Pablo Simeone habla sobre el complejo presente de Obed Vargas

El presente de Obed Vargas en el Atlético de Madrid está lejos de ser el esperado. El mediocampista mexicano atraviesa una situación sumamente complicada bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, quien finalmente habló sobre las dificultades que enfrenta el futbolista para encontrar oportunidades dentro del conjunto rojiblanco.

La realidad deportiva del mexicano resulta preocupante, especialmente por la escasa participación que ha registrado durante los últimos meses. Desde agosto hasta noviembre, Vargas apenas ha disputado doce minutos oficiales, correspondientes a un único encuentro. Una cifra que refleja las enormes dificultads que enfrenta para hacerse un espacio.

Simeone explica por qué Obed Vargas no juega con Atlético de Madrid: "hay muchos futbolistas"https://t.co/gIJzUE71uv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 2, 2026

El principal obstáculo para Vargas es la enorme competencia interna que existe en el centro del campo del Atlético de Madrid. Simeone dispone de al menos de seis jugadores más que pueden rendir en las o las posiciones que Obed.

Pese a este panorama, el entrenador argentino destacó públicamente la actitud y el compromiso que mantiene el futbolista durante los entrenamientos. "Es un chico que está trabajando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo, tiene mucha ilusión. Obviamente muy comprometido con todo lo que hace", explicó Simeone sobre el mexicano.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Vitalii Kliuiev/GettyImages

El estratega también reconoció que Vargas mantiene una relación positiva con el resto del vestuario, aunque insistió en las dificultades que supone competir por un puesto. "Un comportamiento ejemplar con los compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien", añadió el entrenador argentino.

Sin embargo, Simeone dejó claro que las oportunidades deben ganarse mediante actuaciones sobresalientes durante las sesiones de trabajo. "Nosotros los entrenadores estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas que digan: 'joder, este tiene que jugar porque lo está haciendo todo bien'", sentenció el técnico rojiblanco al explicar sus exigencias.

De esta manera, el futuro inmediato de Obed Vargas permanece condicionado por su capacidad para convencer al cuerpo técnico. Aunque Simeone reconoce sus cualidades profesionales y su compromiso, el mexicano necesita dar un salto competitivo para modificar su situación y comenzar a recibir oportunidades con mayor regularidad.