¿Dónde ver el partido América vs Pachuca por TV y Streaming Online?

Uno de los duelos más llamativos de la Jornada 14 es el América contra Pachuca, a celebrase en el Estadio Banorte Azteca, este domingo 25 de octubre. Las Águilas se siguen perfilando como favoritas para llevarse el título del Torneo Apertura 2026 porque se mantienen en lo más alto de la clasificación, además la última vez que fueron derrotadas ocurrió hace seis jornadas en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Debido a todo esto, los de Coapa son amplios favoritos para sumar una nueva victoria, ya que los Tuzos andan con la capa caída, casi eliminados del certamen al estar deambulando en la antepenúltima posición con apenas 13 unidades. Ente semana, mientras los azulcremas golearon 2-5 al Atlas en el Estadio Jalisco, los hidalguenses fueron superados en su propio patio por La Máquina Celeste con marcador de 1-2.



El técnico uruguayo Guillermo Almada está muy contento con el accionar de sus refuerzos, el defensa uruguayo Santiago Bueno y el defensa argentino Santiago Ramos, quienes ya se afianzaron la titularidad en la zaga central, además del centrocampista español Carlos Álvarez y el delantero colombiano Miguel Borja, este último que ya presume cinco goles en cinco partidos. Ahora bien, este domingo, el Ave podría no contar con el mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien es duda por lesión, así como Ramón Juárez y el brasileño Raphael Veiga, quienes sí tienen molestias físicas.

Apenas el semestre pasado, los dos se vieron las caras en El Huracán y terminaron dividiendo unidades al no hacerse daño, pues entregaron un empate sin anotaciones. No obstante, los dos juegos anteriores, llevados a cabo en el Nido, los americanistas salieron airosos por el mismo marcador de 2-0.

¿Cómo ver el partido por TV y Streaming Online?

Para poder ver el duelo desde los Estados Unidos necesitarás contar con TUDN, ya sea por televisión, su página web o aplicación de streaming. A esta se suma ViX, la cual normalmente transmite los duelos del América.



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