El crecimiento de Fermín López en el FC Barcelona comenzó a captar la atención de varios equipos europeos. El mediocampista de 23 años ganó protagonismo bajo la conducción de Hansi Flick y sus actuaciones lo posicionaron como uno de los futbolistas más destacados del conjunto catalán, una situación que despertó el interés de la Premier League.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

De acuerdo con el diario Sport, el conjunto catalán habría recibido cuatro propuestas desde Inglaterra por el futbolista, algunas de ellas cercanas a los 100 millones de euros. El Chelsea y el Manchester United serían los principales candidatos a quedarse con sus servicios, aunque el club londinense lleva más tiempo siguiendo sus pasos.

De hecho, los Blues ya habían presentado una oferta de 40 millones de euros, que fue rechazada por la directiva azulgrana. Más adelante, también quedaron descartados otros acercamientos que rondaban los 70 millones, cifras que no alcanzaron para modificar la postura del Barcelona.

¡El Barça ha recibido ofertas de hasta 100 millones de euros por Fermín López de CUATRO clubes de la Premier League!



Chelsea y Manchester United son los que más interés muestran, pero Fermín NO tiene intención de dejar el Barça.



El club también tiene previsto iniciar… pic.twitter.com/TY39HBnyOv — FCB PRIME (@fcbisprime) November 15, 2026

Sin embargo, las nuevas propuestas podrían elevar considerablemente la apuesta económica. Los clubes ingleses estarían dispuestos a realizar un esfuerzo mayor para concretar su fichaje, aunque la dirigencia culé no tiene previsto desprenderse de uno de los futbolistas con mayor proyección de su plantilla.

Los números que explican el interés de la Premier League

La evolución de Fermín en las últimas temporadas explica por qué habría despertado el interés de equipos de primer nivel. Su principal diferencial es la capacidad para atacar los espacios, realizar movimientos sin pelota y sorprender a las defensas rivales con llegadas desde segunda línea.

A diferencia de otros mediocampistas formados en La Masia, su juego se caracteriza por la intensidad, la verticalidad y una búsqueda constante del área rival. Estas condiciones le permiten adaptarse a diferentes posiciones en ataque y convertirse en una amenaza permanente para los adversarios.

Además, su entendimiento con Lamine Yamal representa otra de sus principales virtudes. En septiembre, el propio extremo destacó la conexión que mantiene con Fermín dentro del campo, especialmente por los desmarques que realiza cuando tiene la pelota en los pies. El gol que le dio la victoria al Barcelona frente al Atlético de Madrid en su último compromiso fue una muestra de esa sociedad.

Las estadísticas de Fermín López en el Barcelona

Temporada Partidos Goles Asistencias 2024/25 46 8 10 2025/26 48 13 17 2026/27 15 8 7

Desde la llegada de Hansi Flick al banco, el español incrementó su protagonismo y pasó de ser una alternativa en el plantel a convertirse en uno de los mediocampistas ofensivos más productivos del equipo. Sus registros en las últimas campañas reflejan su crecimiento.

A su capacidad ofensiva también se suma el compromiso defensivo. Fermín es uno de los futbolistas que mejor interpreta la presión alta que propone Flick, gracias a su despliegue físico y su intensidad para recuperar la pelota.

Incluso, pese a la importante inversión que realizó el Barcelona por Dani Olmo, el canterano consiguió ganarse un lugar en el equipo y en varias ocasiones comenzó los encuentros por delante del internacional español.

El Barcelona estaría preparando una mejora contractual

Fermín López tiene contrato con el FC Barcelona hasta 2031 y no contempla abandonar el club. | Angel Martinez/GettyImages

Pese a las ofertas que podrían llegar desde Inglaterra, el blaugrana tendría una importante ventaja para retenerlo. En enero, Fermín firmó una renovación que extendió su vínculo hasta junio de 2031 y estableció una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

De acuerdo con Sport, el Barcelona incluso estaría dispuesto a mejorar sus condiciones contractuales para reconocer su crecimiento y asegurar su continuidad. La intención es mantenerlo como uno de los pilares del proyecto deportivo durante los próximos años.

Fermín López no piensa en abandonar el Camp Nou

La postura del propio futbolista también representa un obstáculo para los pretendientes de la Premier League. Fermín manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de continuar en el conjunto catalán, club en el que se formó y con el que pretende construir una carrera de largo recorrido.

A comienzos de noviembre, cuando fue consultado por el interés del Manchester United, el mediocampista dejó clara su posición en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo: "Quiero estar en el Barcelona el mayor tiempo posible y espero terminar mi carrera en este club".

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