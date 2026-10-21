El análisis de Víctor Manuel Vucetich tras la derrota de Tigres
Estado de emergencia máxima en Tigres. El equipo fue derrotado la noche de este martes por el León, dejando a los de la UANL cada vez más complicados para alcanzar puesto de liguilla. Luego del cotejo, el técnico Víctor Manuel Vucetich ofreció declaraciones, donde no pudo esconder su preocupación por el presente del equipo.
Sin duda alguna que, definitivamente, que un marcador que nunca pensamos en este tipo de encuentros así. Sin embargo, creo que el equipo ha generado opciones, tuvimos oportunidades, nos faltó esa certeza. La ausencia de Juan Brunetta es un hombre muy importante en nuestro equipo, eso no lo podemos dudar, Es el hombre que atraviesa el mejor momento en la definición.Víctor Manuel Vucetich
El veterano entrenador afirmó que es el tiempo de que Tigres muestre madurez para encarar las cuatro jornadas que restan en el torneo.
Creo que está en ese en esa etapa que tenemos que tener la madurez para saber cómo reaccionar y cómo levantar el equipo para seguir teniendo la posibilidad (de liguilla). Sin embargo, yo creo que, como profesionales, tenemos que seguir trabajando de la mejor manera y hacer los puntos que más podamos hacer.Víctor Manuel Vucetich
Vucetich cerró hablando sobre la postura de la afición, misma que abandonó el estadio al instante en que León marcó el segundo gol, mismo que fue el de la victoria.
Es parte, a lo mejor, de este de de este show, podríamos decirlo de esa manera, es parte del del futbol. O sea, creo que la gente es una forma de manifestar el deseo de que su equipo gane y que no supimos, a lo mejor, nosotros hacer las cosas de una mejor manera para poder darles la satisfacción. Agradecerles el apoyo, yo creo que no nos queda otra, y seguir pidiendo que nos sigan respaldando.Víctor Manuel Vucetich
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.