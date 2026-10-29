El Balón de oro de la historia y el Superbalón de Oro, ¿en qué se diferencian?

La historia del Balón de Oro 2026 sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento del BOAT, una iniciativa que busca encontrar al mejor futbolista de todos los tiempos a través de una votación popular.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se mantuvieron entre los principales candidatos, aunque el reconocimiento tiene diferencias fundamentales con el Superbalón de Oro que conquistó Alfredo Di Stéfano hace casi cuatro décadas, en 1989.

Un premio para elegir al mejor de la historia

El BOAT, sigla de Best of All Time, propone una elección que se aleja del formato tradicional del Balón de Oro. En lugar de distinguir al futbolista más destacado de una temporada, busca que los aficionados seleccionen al jugador que consideran superior al resto a lo largo de la historia.

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La votación reúne a diez figuras que consiguieron ganar el Balón de Oro en al menos dos ocasiones o que forman parte de la selección histórica de candidatos definida para esta iniciativa. Entre ellos se encuentran Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el BOAT no contempla la entrega de un trofeo físico ni constituye un premio oficial dentro de la ceremonia del Balón de Oro. Su propósito es involucrar al público en una elección histórica.

Di Stéfano, el único ganador del Superbalón de Oro

A diferencia del BOAT, la distinción que France Football entregó a Di Stéfano, una de las grandes leyendas del Real Madrid, sí tuvo carácter oficial y se materializó en un trofeo, que se concedió una única vez.

La elección estuvo a cargo de un sistema de votación que combinó la participación de lectores, especialistas y antiguos ganadores del Balón de Oro. Desde entonces, el Superbalón de Oro no volvió a entregarse y no existe una fecha confirmada para una nueva edición.

Las diferencias entre el BOAT y el Superbalón de Oro

Aunque ambos reconocimientos buscan distinguir a una figura histórica del fútbol, sus principales diferencias están en el carácter del premio y el sistema de elección.

MIPCOM 2000 - The "History of Football, the Beautiful Game" | Toni Anne Barson Archive/GettyImages

El alcance histórico es otro punto en común, aunque con formatos distintos. El Superbalón de Oro reconoció al futbolista más destacado del período comprendido entre 1959 y 1989, mientras que el BOAT invita a comparar a figuras de distintas épocas para elegir al mejor de todos los tiempos.

Por lo tanto, el nuevo reconocimiento no representa una segunda edición del Superbalón de Oro ni reemplaza el premio que obtuvo Di Stéfano. Se trata de una propuesta diferente, cuyo objetivo es conocer la opinión de los hinchas sobre el lugar que ocupan las grandes leyendas en la historia del fútbol.

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