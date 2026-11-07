LaLiga tendrá este domingo un partido crucial que enfrentará al primero y al segundo de la clasificación en el Metropolitano de Madrid. Para este choque, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, recuperará dos piezas muy valiosas para el armado de su defensa.

Ellos son Eric García y Andreas Christensen, que completaron este sábado el entrenamiento a la par de sus compañeros y seguramente integren la convocatoria para viajar a la capital del país para visitar al Atlético.

Este encuentro entre el Blaugrana y el Atlético de Madrid será el último de ambos antes del parón internacional de noviembre, marcando así un punto de inflexión en la temporada: nos podemos ir al breve receso con un nuevo lider en la tabla o con un club catalán con aún más ventaja sobre sus competidores.

🔴IMAGEN SPORT | Eric Garcia y Christensen entrenan con el grupo en la previa a enfrentar al Atlético de Madrid



Flick recupera efectivos en defensa



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García había sufrido una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho durante el encuentro ante el Real Betis disputado el pasado 17 de octubre, mientras que Christensen tuvo que trabajar más para regresar a los campos: había padecido un problema en el recto anterior del cuádriceps izquierdo en el choque contra el Sevilla del 19 de septiembre.

La idea de Flick sería que integren la nómina pero que no sean desde la partida debido a la falta de rodaje y los buenos rendimientos de los futbolistas que vienen saltando al campo en los últimos encuentros.

El FC Barcelona viene de ganarle al Aston Villa por la UEFA Champions League en condición de local. Por su parte, el Colchonero no tuvo la misma suerte el certamen continental: cayó por 2-0 contra el Bayern Múnich, también en casa.

Los de Hansi Flick dominan LaLiga con 30 puntos, mientras que los de Simeone asoman segundos a dos unidades de distancia. El Real Madrid está tercero con 27 y juega este sábado frente al Valencia en Mestalla.