Hay cosas que no tienen precio, y Michael Olise es una de ellas, al menos a los ojos del presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer. El delantero de 24 años se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del fútbol mundial desde su llegada al Bayern, procedente del Crystal Palace, en el verano de 2024.

Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

Olise ha conquistado dos títulos consecutivos de la Bundesliga en Alemania, deleitando a los aficionados con su destreza y creatividad. En sus 122 partidos con el Bayern, contando todas las competiciones, el internacional francés nacido en Londres ha registrado la impresionante cifra de 54 goles y 55 asistencias.

Su excelente estado de forma ha atraído la atención de admiradores en toda Europa, incluido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; un dirigente que nunca ha cerrado la puerta a la incorporación de otra gran estrella ofensiva.

Olise fue señalado como uno de los objetivos prioritarios de Pérez durante el mercado de fichajes estival, tras su reelección como presidente. Finalmente, el Real Madrid optó por batir su propio récord de traspasos para hacerse con los servicios del extremo de 19 años Yan Diomande, procedente del RB Leipzig.

El atacante es muy codiciado por los gigantes europeos | Alex Grimm/GettyImages

Han surgido rumores de que las especulaciones sobre el interés del Real Madrid en Olise podrían volver con fuerza en futuras ventanas de fichajes. Sin embargo, esta posibilidad no le quita el sueño a Hainer, máximo dirigente del Bayern.

En declaraciones a T-online, el presidente del club admitió que, durante un encuentro en Madrid este verano, habló "naturalmente" sobre Olise con Florentino Pérez; no obstante, aclaró que el Real Madrid no ha realizado ninguna gestión para intentar su fichaje.

"Él me aseguró que el Real Madrid nunca ha hablado ni con él ni con su agente. Estamos tranquilos; Michael Olise tiene contrato hasta 2029. Nuestro objetivo es que permanezca en el FC Bayern durante mucho tiempo, y que la cuestión del Real Madrid ni siquiera llegue a plantearse", señaló.

Al ser cuestionado sobre si el Bayern sería capaz de retener a un talento como Olise ante una oferta récord de 300 millones de euros, Hainer se mostró firme. "Me gusta citar a Karl-Heinz Rummenigge, quien, cuando era director ejecutivo, solía decir: 'No somos un club vendedor, sino un club comprador'".

"En ese sentido, nada ha cambiado. No siempre se puede valorar todo únicamente desde el punto de vista económico. También hay que considerar si el jugador encaja bien en nuestro equipo, tanto por su estilo de juego, personalidad y carácter, como por su calidad humana. Michael se siente como en casa aquí y sabe muy bien lo que tiene en el FC Bayern", agregó. La postura de Hainer es clara. Otra cuestión es si esto será suficiente para disuadir al Real Madrid.

Olise y su peculiar estilo | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

Olise ocupó el noveno lugar en la votación del Balón de Oro 2026, ganado por su compañero de equipo Harry Kane. En la misma entrevista, Hainer pronosticó que Olise escalará posiciones en la clasificación del galardón individual más codiciado del fútbol en 2027, calificando al delantero como "uno de los próximos favoritos".

Además, añadió: "El FC Bayern siempre es capaz de atraer a jugadores de talla mundial. Con Kane, Olise y [Luis] Díaz, contamos actualmente con uno de los mejores tríos ofensivos del fútbol mundial". Además de situarse entre los diez mejores en la votación del Balón de Oro, Olise fue elegido jugador de la temporada 2026 en el Bayern y formó parte del equipo ideal de la temporada en la UEFA Champions League.

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