El calendario de los próximos 5 encuentros del Real Madrid tras el eliminar al Benfica por Champions League

El desafío no será solo futbolístico, sino también físico y mental para el Real Madrid. Con partidos cada pocos días, la gestión de cargas y la rotación del plantel serán factores decisivos para sostener la competitividad en el campeonato doméstico, que se presenta más ajustado que nunca.

Además, el conjunto merengue llega a este tramo con la presión de no ceder terreno en la lucha por el título. La regularidad será clave en un campeonato donde los detalles marcan diferencias mínimas y cualquier tropiezo puede alterar la tabla en cuestión de jornadas.

Cabe recordar que a este calendario le faltarían los compromisos en los octavos de final de la Champions League que se celebrarían la segunda y tercera semana de marzo.

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

El 2 de marzo, el conjunto merengue recibirá al Getafe CF por la jornada 26. El equipo azulón, comprometido en la lucha por la permanencia, suele plantear encuentros cerrados y de mucha fricción, especialmente ante rivales grandes.

Para el Madrid, dejar puntos en casa no es una opción si quiere mantenerse en la cima. La paciencia para mover la pelota y la contundencia en los metros finales serán claves en un partido que, en la previa, promete pocas concesiones.

2/3/26: Real Madrid vs Getafe - jornada 26 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Celta de Vigo vs Real Madrid, jornada 27 de LaLiga

Cinco días después, el 7 de marzo, tocará viajar para medirse con el Celta de Vigo en la jornada 27. El equipo gallego ya demostró su capacidad para incomodar: lo venció 2-0 en diciembre y se mantiene en la pelea por puestos europeos.

El estadio de Balaídos suele presentar un ambiente intenso, y el Celta combina dinámica y presión alta. Será una prueba de carácter para un Madrid que deberá mostrar solidez defensiva y eficacia en las transiciones.

7/3/26: Celta de Vigo vs Real Madrid - jornada 27 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Real Madrid vs Elche C.F, jornada 28 de LaLiga

El 14 de marzo, el rival será el Elche CF por la fecha 28. En el papel aparece como el compromiso más accesible del tramo, pero el desgaste acumulado podría equilibrar el escenario.

En este tipo de encuentros, la concentración resulta fundamental. Una rotación inteligente podría marcar la diferencia para evitar sorpresas y administrar energías pensando en lo que viene.

14/3/26: Real Madrid vs Elche - jornada 28 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

LaLiga's title race is going to be incredible as Barcelona and Real Madrid go blow for blow and trade places at the top for another week in a row 😮‍💨👀🏆 pic.twitter.com/Z8QGZusnQU — OneFootball (@OneFootball) February 22, 2026

Real Madrid vs Atlético de Madrid, jornada 29 de LaLiga

El 22 de marzo llegará uno de los duelos más esperados: el cruce frente al Atlético de Madrid. Más allá de la posición en la tabla, el derbi madrileño siempre representa un partido aparte, cargado de tensión y detalles tácticos.

Allí se pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad para sostener el ritmo competitivo en dos frentes. La contundencia en las áreas y el manejo emocional serán determinantes.

22/3/26: Real Madrid vs Atlético de Madrid - jornada 29 de LaLiga - (USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

R.C.D Mallorca vs Real Madrid, jornada 30 de LaLiga

El calendario inmediato se completa el 5 de abril con la visita al RCD Mallorca, con horario aún por confirmarse. Un desplazamiento que puede resultar incómodo y que cerrará una secuencia intensa antes de encarar el tramo decisivo de la temporada.

En el último enfrentamiento entre ambos, en agosto del 2025, el conjunto blanco logró imponerse 2-1 en un duelo trabajado, resuelto por detalles en el segundo tiempo tras un desarrollo cerrado y con pocas situaciones claras. Aquel partido evidenció la dificultad que plantea el Mallorca cuando consigue sostener el orden defensivo y explotar el contragolpe.

05/04/26: R.C.D Mallorca vs Real Madrid - jornada 30 de LaLiga - (Horario por confirmar)

El Real Madrid entra en semanas cruciales. Cada partido puede inclinar la balanza en la carrera por el título y consolidar, o poner en riesgo, sus aspiraciones en un curso que no da tregua.