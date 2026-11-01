El Arsenal viene de despedirse del primer torneo de la temporada luego de la derrota por penales contra el Fleetwood Town en la Carabao Cup. Esa temprana eliminación fue un golpe complicado para los Gunners, que perdieron una de las cuatro posibilidades de levantar un trofeo este 2026/27.

De todas formas, el calendario no les dio tiempo de lamentarse, porque cinco días después tuvieron que viajar al norte de Inglaterra para enfrentar al Liverpool por la Premier League. Los Gunners se impusieron por la mínima diferencia a los Reds con gol de Kai Havertz y se colocaron como líderes de la liga con 24 puntos.

Ahora, los dirigidos por Mikel Arteta tendrán que cumplir con sus dos compromisos restantes antes del parón internacional, uno contra el Slavia Praga por la Champions y otro ante el Hull City por la liga inglesa.

A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal.

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

Lukas Provod, Slavia Praga | PS Images/MB Media/GettyImages

El Arsenal va a viajar a República Checa para medirse con el Slavia Praga en su cuarto partido de la fase de liga de la Champions. Los de Arteta buscarán sumar tres puntos fuera de casa luego de haber empatado 2-2 contra el Bayern Múnich en la fecha 3.

4/11/2026: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Hull City, fecha 10 de la Premier League

Oliver McBurnie, Hull City | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Los Gunners recibirán en el Emirates a un Hull City que está sorprendiendo con su rendimiento desde que volvió a la Premier. De todas formas, la localía puede servirle al Arsenal para seguir de cerca al Manchester City en la pelea por el título.

7/11/2026: Arsenal vs Hull City - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League

William Osula, Newcastle United | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Después del parón internacional, el Arsenal va a retomar la actividad con una visita al St. James' Park. A pesar de que el Newcastle no tuvo el arranque de temporada esperado, jugar en su estadio siempre es un desafío para los visitantes.

21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Arsenal vs Borussia Dortmund, jornada 5 de la Champions League

Jobe Bellingham, Borussia Dortmund | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

El comienzo de la segunda mitad de la fase de liga de la Champions tendrá el duelo entre los Gunners y el Borussia Dortmund. Va a ser importante sumar puntos a medida que se acerca la clasificación a los octavos de final.

24/11/2026: Arsenal vs Borussia Dortmund - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League

Erling Haaland, Manchester City | Lewis Storey - Danehouse/GettyImages

Los dos candidatos al título de la Premier se enfrentarán en Londres por la fecha 12. El ganador podría quedarse con el liderazgo de la liga, donde los Gunners marchan primeros y los Citizens segundos.

29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Slavia Praga 4/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, MEX: Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8 Hull City 7/11/2026 USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00 Premier League USA: UNIVERSO, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain Newcastle United 21/11/2026 USA: 12:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30 Premier League USA: UNIVERSO, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain Borussia Dortmund 24/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Manchester City 29/11/2026 USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30 Premier League USA: UNIVERSO, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain