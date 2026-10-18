El Arsenal demostró que el trabajo de muchos años da sus frutos y, sobre todo, que vale la pena confiar en el proceso. La temporada 2025/26 lo coronó campeón de la Premier League y quedó a las puertas de la gloria en la final de la Champions. Ahora, en una nueva campaña, busca que los resultados se mantengan e incluso mejoren.

Este fin de semana, los Gunners se impusieron ante el Nottingham Forest por marcador de 1-0, con gol de Noni Madueke. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta marcha en segundo lugar y sigue de cerca al Manchester City.

El calendario pondrá a prueba al Arsenal con una seguidilla de partidos intensos durante octubre y noviembre, especialmente luego de tres semanas de descanso por el parón internacional. Por eso, Arteta tendrá que distribuir las cargas y cuidar a sus futbolistas para sostener el rendimiento a lo largo de todo el año.

El próximo partido será el miércoles por la Champions contra el Bayern Múnich, otro favorito a quedarse con el trofeo europeo. Todavía queda mucha competencia por delante, aunque será importante para los Gunners sumar puntos en Alemania.

A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal.

Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League

Michael Olise, Bayern Munich | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El viaje a Alemania lo enfrenta a un rival complicado, el Bayern Múnich. Los dos equipos quieren ganar el torneo y, por eso, imponer sus condiciones desde el primer minuto el próximo miércoles.

21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Everton, fecha 8 de la Premier League

Jordan Pickford, Everton | NurPhoto/GettyImages

El Emirates recibirá al Everton el 24 de octubre, apenas tres días después del compromiso europeo. Arteta va a tener que analizar cómo armar el equipo para afrontar la octava fecha de la Premier sin mucho margen de descanso.

24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup

Carabao Cup | James Gill - Danehouse/GettyImages

La victoria 4-2 al Ipswich le permitió a los Gunners acceder a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Su próximo rival será el Fleetwood Town, que milita en la League Two, y solo uno clasificará a la siguiente etapa.

27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League

Virgil van Dijk, Liverpool | Marc Atkins/GettyImages

Noviembre empieza con una visita a Anfield para enfrentar al Liverpool de Andoni Iraola. Va a ser una prueba importante para los dirigidos por Arteta, que se encontrarán con uno de los rivales de más jerarquía de la Premier.

1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

David Moses, Slavia Praga | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

La primera semana de noviembre tocará otro viaje, en este caso a República Checa, donde jugarán contra el Slavia Praga en la cuarta jornada de la Champions.

4/11/2026: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Bayern Múnich 21/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: Max México, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 Everton 24/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Fleetwood Town 27/10/2026 USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00 Carabao Cup TBD Liverpool 1/11/2026 USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Slavia Praga 4/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD