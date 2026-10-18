El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 1-0 al Nottingham Forest
El Arsenal demostró que el trabajo de muchos años da sus frutos y, sobre todo, que vale la pena confiar en el proceso. La temporada 2025/26 lo coronó campeón de la Premier League y quedó a las puertas de la gloria en la final de la Champions. Ahora, en una nueva campaña, busca que los resultados se mantengan e incluso mejoren.
Este fin de semana, los Gunners se impusieron ante el Nottingham Forest por marcador de 1-0, con gol de Noni Madueke. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta marcha en segundo lugar y sigue de cerca al Manchester City.
El calendario pondrá a prueba al Arsenal con una seguidilla de partidos intensos durante octubre y noviembre, especialmente luego de tres semanas de descanso por el parón internacional. Por eso, Arteta tendrá que distribuir las cargas y cuidar a sus futbolistas para sostener el rendimiento a lo largo de todo el año.
El próximo partido será el miércoles por la Champions contra el Bayern Múnich, otro favorito a quedarse con el trofeo europeo. Todavía queda mucha competencia por delante, aunque será importante para los Gunners sumar puntos en Alemania.
A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal.
Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League
El viaje a Alemania lo enfrenta a un rival complicado, el Bayern Múnich. Los dos equipos quieren ganar el torneo y, por eso, imponer sus condiciones desde el primer minuto el próximo miércoles.
- 21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Arsenal vs Everton, fecha 8 de la Premier League
El Emirates recibirá al Everton el 24 de octubre, apenas tres días después del compromiso europeo. Arteta va a tener que analizar cómo armar el equipo para afrontar la octava fecha de la Premier sin mucho margen de descanso.
- 24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup
La victoria 4-2 al Ipswich le permitió a los Gunners acceder a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Su próximo rival será el Fleetwood Town, que milita en la League Two, y solo uno clasificará a la siguiente etapa.
- 27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League
Noviembre empieza con una visita a Anfield para enfrentar al Liverpool de Andoni Iraola. Va a ser una prueba importante para los dirigidos por Arteta, que se encontrarán con uno de los rivales de más jerarquía de la Premier.
- 1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League
La primera semana de noviembre tocará otro viaje, en este caso a República Checa, donde jugarán contra el Slavia Praga en la cuarta jornada de la Champions.
- 4/11/2026: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Bayern Múnich
21/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: Max México, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Everton
24/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Fleetwood Town
27/10/2026
USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00
Carabao Cup
TBD
Liverpool
1/11/2026
USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Slavia Praga
4/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.