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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 2-0 al Everton

Los Gunners siguen de cerca al Manchester City en la Premier League
Javier Álvarez Beigbeder Suárez|
Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27
Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27 | David Price/GettyImages

El Arsenal se impuso por marcador de 2-0 al Everton con goles de Ezri Konsa y Gabriel en la jornada 8 de la Premier League. Con este resultado, sumado a la derrota del Manchester City, los Gunners empataron a los Citizens con 21 puntos, aunque se ubican en el segundo puesto de la tabla por diferencia de goles.

El calendario pondrá a prueba al Arsenal con una seguidilla de partidos intensos durante octubre y noviembre, especialmente luego de tres semanas de descanso por el parón internacional. Por eso, Arteta tendrá que distribuir las cargas y cuidar a sus futbolistas para sostener el rendimiento a lo largo de todo el año.

A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal:

Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup

Martin Odegaard
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

La victoria 4-2 al Ipswich le permitió a los Gunners acceder a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Su próximo rival será el Fleetwood Town, que milita en la League Two, y solo uno clasificará a la siguiente etapa.

  • 27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League

Riccardo Calafiori, Mohamed Salah
Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Noviembre empieza con una visita a Anfield para enfrentar al Liverpool de Andoni Iraola. Va a ser una prueba importante para los dirigidos por Arteta, que se encontrarán con uno de los rivales de más jerarquía de la Premier.

  • 1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

Bukayo Saka
SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Gabriel Kuchta/GettyImages

La primera semana de noviembre tocará otro viaje, en este caso a República Checa, donde jugarán contra el Slavia Praga en la cuarta jornada de la Champions.

  • 4/11/2026: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Hull City, fecha 10 de la Premier League

Olivier Giroud
Hull City v Arsenal - The Emirates FA Cup Fifth Round Replay | Michael Regan/GettyImages

Los recién ascendidos están completando un inicio de temporada más que meritorio y no le pondrán las cosas sencillas a un Arsenal que debe ganar si quiere seguir la estela del Manchester City.

  • 7/11/2026: Arsenal vs Hull City - Premier League - USA: 08:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League

Ben White, Jacob Ramsey
Arsenal v Newcastle United - Premier League | David Price/GettyImages

El regreso tras el parón de selecciones será en un campo complicado para los de Arteta. El Newcastle no ha comenzado la campaña de la mejor forma.

  • 21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 10:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Fleetwood Town

27/10/2026

USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00

Carabao Cup

TBD

Liverpool

1/11/2026

USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Slavia Praga

4/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Champions League

TBD

Hull City

7/11/2026

USA: 08:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,
ESP: DAZN

Newcastle

21/11/2026

USA: 10:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,
ESP: DAZN

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Published | Modified
Javier Álvarez Beigbeder Suárez
JAVIER ÁLVAREZ BEIGBEDER SUÁREZ

Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.