El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 2-0 al Everton
El Arsenal se impuso por marcador de 2-0 al Everton con goles de Ezri Konsa y Gabriel en la jornada 8 de la Premier League. Con este resultado, sumado a la derrota del Manchester City, los Gunners empataron a los Citizens con 21 puntos, aunque se ubican en el segundo puesto de la tabla por diferencia de goles.
El calendario pondrá a prueba al Arsenal con una seguidilla de partidos intensos durante octubre y noviembre, especialmente luego de tres semanas de descanso por el parón internacional. Por eso, Arteta tendrá que distribuir las cargas y cuidar a sus futbolistas para sostener el rendimiento a lo largo de todo el año.
A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal:
Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup
La victoria 4-2 al Ipswich le permitió a los Gunners acceder a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Su próximo rival será el Fleetwood Town, que milita en la League Two, y solo uno clasificará a la siguiente etapa.
- 27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League
Noviembre empieza con una visita a Anfield para enfrentar al Liverpool de Andoni Iraola. Va a ser una prueba importante para los dirigidos por Arteta, que se encontrarán con uno de los rivales de más jerarquía de la Premier.
- 1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League
La primera semana de noviembre tocará otro viaje, en este caso a República Checa, donde jugarán contra el Slavia Praga en la cuarta jornada de la Champions.
- 4/11/2026: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Arsenal vs Hull City, fecha 10 de la Premier League
Los recién ascendidos están completando un inicio de temporada más que meritorio y no le pondrán las cosas sencillas a un Arsenal que debe ganar si quiere seguir la estela del Manchester City.
- 7/11/2026: Arsenal vs Hull City - Premier League - USA: 08:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League
El regreso tras el parón de selecciones será en un campo complicado para los de Arteta. El Newcastle no ha comenzado la campaña de la mejor forma.
- 21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 10:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Fleetwood Town
27/10/2026
USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00
Carabao Cup
TBD
Liverpool
1/11/2026
USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,
Slavia Praga
4/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Hull City
7/11/2026
USA: 08:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,
Newcastle
21/11/2026
USA: 10:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,
Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.