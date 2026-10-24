El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 2-0 al Everton

El Arsenal se impuso por marcador de 2-0 al Everton con goles de Ezri Konsa y Gabriel en la jornada 8 de la Premier League. Con este resultado, sumado a la derrota del Manchester City, los Gunners empataron a los Citizens con 21 puntos, aunque se ubican en el segundo puesto de la tabla por diferencia de goles.

El calendario pondrá a prueba al Arsenal con una seguidilla de partidos intensos durante octubre y noviembre, especialmente luego de tres semanas de descanso por el parón internacional. Por eso, Arteta tendrá que distribuir las cargas y cuidar a sus futbolistas para sostener el rendimiento a lo largo de todo el año.

A continuación, los próximos cinco partidos del Arsenal:

Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

La victoria 4-2 al Ipswich le permitió a los Gunners acceder a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Su próximo rival será el Fleetwood Town, que milita en la League Two, y solo uno clasificará a la siguiente etapa.

27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Noviembre empieza con una visita a Anfield para enfrentar al Liverpool de Andoni Iraola. Va a ser una prueba importante para los dirigidos por Arteta, que se encontrarán con uno de los rivales de más jerarquía de la Premier.

1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Slavia Praga vs Arsenal, jornada 4 de la Champions League

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Gabriel Kuchta/GettyImages

La primera semana de noviembre tocará otro viaje, en este caso a República Checa, donde jugarán contra el Slavia Praga en la cuarta jornada de la Champions.

4/11/2026: Slavia Praga vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Hull City, fecha 10 de la Premier League

Hull City v Arsenal - The Emirates FA Cup Fifth Round Replay | Michael Regan/GettyImages

Los recién ascendidos están completando un inicio de temporada más que meritorio y no le pondrán las cosas sencillas a un Arsenal que debe ganar si quiere seguir la estela del Manchester City.

7/11/2026: Arsenal vs Hull City - Premier League - USA: 08:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Newcastle vs Arsenal, fecha 11 de la Premier League

Arsenal v Newcastle United - Premier League | David Price/GettyImages

El regreso tras el parón de selecciones será en un campo complicado para los de Arteta. El Newcastle no ha comenzado la campaña de la mejor forma.

21/11/2026: Newcastle vs Arsenal - Premier League - USA: 10:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Fleetwood Town 27/10/2026 USA: 16:00, MEX: 15:00, ESP: 21:00 Carabao Cup TBD Liverpool 1/11/2026 USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Slavia Praga 4/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Hull City 7/11/2026 USA: 08:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,

ESP: DAZN Newcastle 21/11/2026 USA: 10:30, MEX: 11:30, ESP: 18:30 Premier League



USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One,

ESP: DAZN