El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 3-0 al Lille
La Champions League le sienta bien al Arsenal. Los Gunners vencieron al Lille en la segunda jornada europea por marcador de 3-0, con goles de Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka. De esta manera, los dirigidos por Mikel Arteta suman seis puntos de seis disponibles y buscan seguir compitiendo de la misma manera en los próximos partidos.
Lo inmediato será este fin de semana contra el Nottingham Forest por la Premier League y después llegará un desafío contra el Bayern Múnich en Alemania.
A continuación, el calendario de los próximos partidos de los Gunners.
Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League
El Arsenal va a tener su primera salida de Londres desde la ventana internacional cuando visite al Nottingham Forest en el City Ground. Los locales marchan 15° y vienen de dos derrotas consecutivas.
- 18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30
Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League
El siguiente destino va a ser Múnich, donde los Gunners se enfrentarán al Bayern por la fecha 3 de la Champions. Son dos candidatos al título por lo que el partido promete ser entretenido.
- 21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League
Apenas tres días después de jugar contra el Bayern, los de Arteta vuelven al Emirates para recibir al Everton. Será por la octava jornada de la Premier, y tendrán poco tiempo de preparación entre sus encuentros de Inglaterra y Europa.
- 24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup
El Arsenal consiguió su clasificación a la cuarta ronda de la Carabao Cup al derrotar 4-2 al Ipswich Town y ahora visitará al Fleetwood Town, equipo de la League Two, con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del torneo.
- 27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League
Un examen importante apenas comience noviembre. Los Gunners viajan al norte de Inglaterra para jugar contra el Liverpool por la Premier. Los dirigidos por Andoni Iraola no harán que sea un partido sencillo para los londinenses.
- 1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Nottingham Forest
18/10/2026
USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Bayern Múnich
21/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Everton
24/10/2026
USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Fleetwood Town
27/10/2026
USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
Carabao Cup
TBD
Liverpool
1/11/2026
USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.