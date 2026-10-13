El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 3-0 al Lille

La Champions League le sienta bien al Arsenal. Los Gunners vencieron al Lille en la segunda jornada europea por marcador de 3-0, con goles de Jurriën Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka. De esta manera, los dirigidos por Mikel Arteta suman seis puntos de seis disponibles y buscan seguir compitiendo de la misma manera en los próximos partidos.

Lo inmediato será este fin de semana contra el Nottingham Forest por la Premier League y después llegará un desafío contra el Bayern Múnich en Alemania.

A continuación, el calendario de los próximos partidos de los Gunners.

Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League

Dan Ndoye, Nottingham Forest | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El Arsenal va a tener su primera salida de Londres desde la ventana internacional cuando visite al Nottingham Forest en el City Ground. Los locales marchan 15° y vienen de dos derrotas consecutivas.

18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30

Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League

Harry Kane, Bayern Munich | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

El siguiente destino va a ser Múnich, donde los Gunners se enfrentarán al Bayern por la fecha 3 de la Champions. Son dos candidatos al título por lo que el partido promete ser entretenido.

21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League

Jack Grealish, Everton | George Wood/GettyImages

Apenas tres días después de jugar contra el Bayern, los de Arteta vuelven al Emirates para recibir al Everton. Será por la octava jornada de la Premier, y tendrán poco tiempo de preparación entre sus encuentros de Inglaterra y Europa.

24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup

Carabao Cup | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Arsenal consiguió su clasificación a la cuarta ronda de la Carabao Cup al derrotar 4-2 al Ipswich Town y ahora visitará al Fleetwood Town, equipo de la League Two, con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Liverpool vs Arsenal, fecha 9 de la Premier League

Florian Wirtz, Liverpool | Michael Regan/GettyImages

Un examen importante apenas comience noviembre. Los Gunners viajan al norte de Inglaterra para jugar contra el Liverpool por la Premier. Los dirigidos por Andoni Iraola no harán que sea un partido sencillo para los londinenses.

1/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Nottingham Forest 18/10/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Bayern Múnich 21/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Everton 24/10/2026 USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Fleetwood Town 27/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00 Carabao Cup TBD Liverpool 1/11/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+