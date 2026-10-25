El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras caer 2-1 ante el Real Madrid
El FC Barcelona y el Real Madrid protagonizaron otra emocionante edición de El Clásico de España, el cual se llevó a cabo en la cancha del Spotify Camp Nou. El Real Madrid llegó a este compromiso con la obligación de ganar para no alejarse aún más de la cima de la tabla, y con un doblete de Kylian Mbappé lo consiguieron. Derrotaron 2-1 al FC Barcelona, quien había descontado por conducto de Raphinha, y cortaron con una racha de tres años sin ganar en ese estadio.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona:
Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga
Seis días después del Clásico, los blaugranas volverán a jugar como locales, esta vez ante el Alavés. Un compromiso en los papeles más accesible, pero que llegará con el desgaste acumulado de una semana de máxima exigencia.
- 31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League
Tras la caída en Francia, el Barça necesita recuperar terreno en la fase de liga. El duelo ante el conjunto inglés en el Camp Nou será una oportunidad ideal para volver a sumar de a tres en la máxima competición continental.
- 3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga
Una de las visitas más complicadas del campeonato. Los de Flick visitan el Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid en el último partido antes del parón de selecciones de noviembre. Un duelo directo en la parte alta de la tabla.
- 8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga
A la vuelta de la fecha FIFA, el Barcelona recibirá al Villarreal en el Camp Nou. El Submarino Amarillo suele ser un rival incómodo para los culés, y el partido servirá para medir cómo regresa el equipo tras dos semanas sin actividad de clubes. El horario todavía no fue confirmado por LaLiga.
- 22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar
Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League
El combinado azulgrana se medirá al Sabah en uno de esos partidos que los jugadores tienen que hacer muchos kilométros. Veremos si la distancia acaba por afectar a una plantilla que no puede permitirse más pinchazos en la máxima competición europea.
- 25/11/2026: Sabah vs FC Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Horario
Competición
TV / Streaming
Alavés
31 de octubre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
La Liga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App,
Aston Villa
3 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UCL
ESP: Movistar Liga de Campeones
Atlético de Madrid
8 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
La Liga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Villarreal
22 de noviembre
USA: 08:00, MEX: 07:00, ESP: 14:00
La Liga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App
Sabah
25 de noviembre
USA: 12:45, MEX: 11:0045 ESP: 18:45
UCL
ESP: Movistar Liga de Campeones
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Javier Álvarez-Beigbeder Suárez es editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol y cuenta con más de cinco años de experiencia en medios deportivos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en la cobertura de fútbol nacional e internacional, combinando la redacción y edición de contenidos sobre clubes, jugadores y las principales competiciones. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha completado un Máster en Mercados Deportivos y Derecho del Deporte. Su formación y experiencia en medios le han permitido desarrollar una visión amplia de la industria deportiva y especializarse en la actualidad del fútbol.