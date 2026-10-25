El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras caer 2-1 ante el Real Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid protagonizaron otra emocionante edición de El Clásico de España, el cual se llevó a cabo en la cancha del Spotify Camp Nou. El Real Madrid llegó a este compromiso con la obligación de ganar para no alejarse aún más de la cima de la tabla, y con un doblete de Kylian Mbappé lo consiguieron. Derrotaron 2-1 al FC Barcelona, quien había descontado por conducto de Raphinha, y cortaron con una racha de tres años sin ganar en ese estadio.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona:

Barcelona vs Alavés, fecha 11 de LaLiga

Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Seis días después del Clásico, los blaugranas volverán a jugar como locales, esta vez ante el Alavés. Un compromiso en los papeles más accesible, pero que llegará con el desgaste acumulado de una semana de máxima exigencia.

31/10/2026: Barcelona vs Alavés - LaLiga - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | David Ramos - UEFA/GettyImages

Tras la caída en Francia, el Barça necesita recuperar terreno en la fase de liga. El duelo ante el conjunto inglés en el Camp Nou será una oportunidad ideal para volver a sumar de a tres en la máxima competición continental.

3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Una de las visitas más complicadas del campeonato. Los de Flick visitan el Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid en el último partido antes del parón de selecciones de noviembre. Un duelo directo en la parte alta de la tabla.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

A la vuelta de la fecha FIFA, el Barcelona recibirá al Villarreal en el Camp Nou. El Submarino Amarillo suele ser un rival incómodo para los culés, y el partido servirá para medir cómo regresa el equipo tras dos semanas sin actividad de clubes. El horario todavía no fue confirmado por LaLiga.

22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar

Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Alex Caparros/GettyImages

El combinado azulgrana se medirá al Sabah en uno de esos partidos que los jugadores tienen que hacer muchos kilométros. Veremos si la distancia acaba por afectar a una plantilla que no puede permitirse más pinchazos en la máxima competición europea.

25/11/2026: Sabah vs FC Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Horario Competición TV / Streaming Alavés 31 de octubre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 La Liga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App,

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+,

ESP: Movistar LaLiga Aston Villa 3 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UCL ESP: Movistar Liga de Campeones Atlético de Madrid 8 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 La Liga



USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, Izzi

ESP: Movistar LaLiga Villarreal 22 de noviembre USA: 08:00, MEX: 07:00, ESP: 14:00 La Liga



USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App

MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, Izzi

ESP: Por confirmar Sabah 25 de noviembre USA: 12:45, MEX: 11:0045 ESP: 18:45 UCL



ESP: Movistar Liga de Campeones

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