El Liverpool se clasificó a la próxima ronda de la Carabao Cup luego de eliminar al Chelsea por penales el miércoles. Sin embargo, no pudo mantener los buenos resultados el domingo, cuando visitó al Arsenal por la Premier League. El equipo de Andoni Iraola cayó por la mínima diferencia ante lso Gunners y se ubica en el quinto puesto de la liga.

En la Champions, por su parte, las cosas son muy distintas, ya que marcha invicto, con tres victorias y ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones. Este miércoles, cerrará la primera mitad de la fase de liga con una visita al Fenerbahce, donde espera extender su racha de victorias en Europa. Luego, jugará contra el Crystal Palace en el último partido antes del parón internacional.

A continuación, los próximos cinco partidos del Liverpool.

Fenerbahce vs Liverpool, jornada 4 de la Champions League

N'Golo Kante, Fenerbahce | Anadolu/GettyImages

Los Reds van a tener que viajar a Estambul para disputar la cuarta jornada de la Champions contra el Fenerbahce. Los de Andoni Iraola buscarán sumar tres puntos como visitantes para estar más cerca de la clasificación a octavos.

04/11/2026: Fenerbahce vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

Crystal Palace vs Liverpool, fecha 10 de la Premier League

Yeremi Pino, Crystal Palace | NurPhoto/GettyImages

Cuatro días después del compromiso europeo, el Liverpool visitará Selhurst Park para enfrentarse al Crystal Palace. Será su tercer partido consecutivo fuera de Anfield y el último antes del parón internacional.

08/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool vs Manchester United, fecha 11 de la Premier League

Bruno Fernandes, Manchester United | Justin Setterfield/GettyImages

La Premier se reanudará luego de la ventana internacional con uno de los enfrentamientos con más historia del fútbol inglés. El Liverpool recibirá al Manchester United en Anfield e intentará aprovecharse del pésimo momento de los Red Devils.

22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Brujas vs Liverpool, jornada 5 de la Champions League

Yann Sommer, Brujas | Marco Luzzani/GettyImages

La quinta jornada de la Champions llevará al Liverpool hasta Bélgica para enfrentarse al Brujas. Con la fase de liga ya en su segunda mitad, cada resultado influye de manera directa en las posibilidades de acceder a las eliminatorias.

25/11/2026: Brujas vs Liverpool - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Everton vs Liverpool, fecha 12 de la Premier League

Thierno Barry, Everton | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool recibirá al Everton en Anfield para disputar una nueva edición del derbi de Merseyside. Los Reds buscarán imponer su localía y quedarse con los tres puntos ante su vecino.

25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - 7:00 USA, 5:00 MEX, 13:00 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Fenerbahce 4/11/2026 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP Champions League USA: Paramount+, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 Crystal Palace 8/11/2026 9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Manchester United 22/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain Brujas 25/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League TBD Everton 29/11/2026 7:00 USA, 5:00 MEX, 13:00 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain