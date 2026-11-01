El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras caer 1-0 ante el Arsenal
El Liverpool se clasificó a la próxima ronda de la Carabao Cup luego de eliminar al Chelsea por penales el miércoles. Sin embargo, no pudo mantener los buenos resultados el domingo, cuando visitó al Arsenal por la Premier League. El equipo de Andoni Iraola cayó por la mínima diferencia ante lso Gunners y se ubica en el quinto puesto de la liga.
En la Champions, por su parte, las cosas son muy distintas, ya que marcha invicto, con tres victorias y ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones. Este miércoles, cerrará la primera mitad de la fase de liga con una visita al Fenerbahce, donde espera extender su racha de victorias en Europa. Luego, jugará contra el Crystal Palace en el último partido antes del parón internacional.
A continuación, los próximos cinco partidos del Liverpool.
Fenerbahce vs Liverpool, jornada 4 de la Champions League
Los Reds van a tener que viajar a Estambul para disputar la cuarta jornada de la Champions contra el Fenerbahce. Los de Andoni Iraola buscarán sumar tres puntos como visitantes para estar más cerca de la clasificación a octavos.
- 04/11/2026: Fenerbahce vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP
Crystal Palace vs Liverpool, fecha 10 de la Premier League
Cuatro días después del compromiso europeo, el Liverpool visitará Selhurst Park para enfrentarse al Crystal Palace. Será su tercer partido consecutivo fuera de Anfield y el último antes del parón internacional.
- 08/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP
Liverpool vs Manchester United, fecha 11 de la Premier League
La Premier se reanudará luego de la ventana internacional con uno de los enfrentamientos con más historia del fútbol inglés. El Liverpool recibirá al Manchester United en Anfield e intentará aprovecharse del pésimo momento de los Red Devils.
- 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Brujas vs Liverpool, jornada 5 de la Champions League
La quinta jornada de la Champions llevará al Liverpool hasta Bélgica para enfrentarse al Brujas. Con la fase de liga ya en su segunda mitad, cada resultado influye de manera directa en las posibilidades de acceder a las eliminatorias.
- 25/11/2026: Brujas vs Liverpool - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Everton vs Liverpool, fecha 12 de la Premier League
El Liverpool recibirá al Everton en Anfield para disputar una nueva edición del derbi de Merseyside. Los Reds buscarán imponer su localía y quedarse con los tres puntos ante su vecino.
- 25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - 7:00 USA, 5:00 MEX, 13:00 ESP
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Fenerbahce
4/11/2026
12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP
Champions League
USA: Paramount+, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Crystal Palace
8/11/2026
9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Manchester United
22/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Brujas
25/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
TBD
Everton
29/11/2026
7:00 USA, 5:00 MEX, 13:00 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.