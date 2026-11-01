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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras caer 1-0 ante el Arsenal

Tras este resultado, los Reds se ubican en el quinto puesto de la Premier League
Sofia Lucena|
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENAL
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENAL | DARREN STAPLES/GettyImages

El Liverpool se clasificó a la próxima ronda de la Carabao Cup luego de eliminar al Chelsea por penales el miércoles. Sin embargo, no pudo mantener los buenos resultados el domingo, cuando visitó al Arsenal por la Premier League. El equipo de Andoni Iraola cayó por la mínima diferencia ante lso Gunners y se ubica en el quinto puesto de la liga.

En la Champions, por su parte, las cosas son muy distintas, ya que marcha invicto, con tres victorias y ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones. Este miércoles, cerrará la primera mitad de la fase de liga con una visita al Fenerbahce, donde espera extender su racha de victorias en Europa. Luego, jugará contra el Crystal Palace en el último partido antes del parón internacional.

A continuación, los próximos cinco partidos del Liverpool.

Fenerbahce vs Liverpool, jornada 4 de la Champions League

N'Golo Kante, Fenerbahce
N'Golo Kante, Fenerbahce | Anadolu/GettyImages

Los Reds van a tener que viajar a Estambul para disputar la cuarta jornada de la Champions contra el Fenerbahce. Los de Andoni Iraola buscarán sumar tres puntos como visitantes para estar más cerca de la clasificación a octavos.

  • 04/11/2026: Fenerbahce vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

Crystal Palace vs Liverpool, fecha 10 de la Premier League

Yeremi Pino, Crystal Palace
Yeremi Pino, Crystal Palace | NurPhoto/GettyImages

Cuatro días después del compromiso europeo, el Liverpool visitará Selhurst Park para enfrentarse al Crystal Palace. Será su tercer partido consecutivo fuera de Anfield y el último antes del parón internacional.

  • 08/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool vs Manchester United, fecha 11 de la Premier League

Bruno Fernandes, Manchester United
Bruno Fernandes, Manchester United | Justin Setterfield/GettyImages

La Premier se reanudará luego de la ventana internacional con uno de los enfrentamientos con más historia del fútbol inglés. El Liverpool recibirá al Manchester United en Anfield e intentará aprovecharse del pésimo momento de los Red Devils.

  • 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Brujas vs Liverpool, jornada 5 de la Champions League

Yann Sommer, Brujas
Yann Sommer, Brujas | Marco Luzzani/GettyImages

La quinta jornada de la Champions llevará al Liverpool hasta Bélgica para enfrentarse al Brujas. Con la fase de liga ya en su segunda mitad, cada resultado influye de manera directa en las posibilidades de acceder a las eliminatorias.

  • 25/11/2026: Brujas vs Liverpool - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Everton vs Liverpool, fecha 12 de la Premier League

Thierno Barry, Everton
Thierno Barry, Everton | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool recibirá al Everton en Anfield para disputar una nueva edición del derbi de Merseyside. Los Reds buscarán imponer su localía y quedarse con los tres puntos ante su vecino.

  • 25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - 7:00 USA, 5:00 MEX, 13:00 ESP

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Fenerbahce

4/11/2026

12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

Champions League

USA: Paramount+, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Crystal Palace

8/11/2026

9:00 USA, 8:00 MEX, 15:00 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain

Manchester United

22/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain

Brujas

25/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

TBD

Everton

29/11/2026

7:00 USA, 5:00 MEX, 13:00 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain

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Published | Modified
Sofía Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.