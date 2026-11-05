El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras caer ante el Fenerbahce

Noche amarga en Estambul. El Liverpool cayó 3-2 ante el Fenerbahçe por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League y perdió el invicto que sostenía en el torneo continental. Los ingleses estuvieron dos veces arriba en el marcado con goles de Trey Nyoni y Alexander Isak, pero el conjunto turco reaccionó y acabó con los tres puntos gracias a los tantos de Mason Greenwood, Archie Brown y Vedat Muriqi.

La derrota llega pocos días después de la caída ante el Arsenal en la Premier League, que dejó al equipo de Andoni Iraola a nueve puntos del liderato. Dos derrotas seguidas que encienden las alarmas en Anfield.

En Europa, el panorama todavía es favorable, ya que los Reds conservan nueve unidades y siguen entre los mejores de la tabla. Sin embargo, lo que viene no da respiro, con dos clásicos en el horizonte cercano.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool.

Crystal Palace vs Liverpool, fecha 11 de la Premier League

Crystal Palace FC v Liverpool FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El primer paso para salir del bache será una visita a Selhurst Park. Siempre es un estadio difícil, aunque el equipo local atraviesa un momento irregular bajo la conducción de Pierre Sage. Será el último partido antes del parón de selecciones, por lo que el Liverpool buscará cortar la mala racha y tomarse el receso con otra cara.

8/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - USA: 09:00, MEX: 08:00, ESP: 15:00

Liverpool vs Manchester United, fecha 12 de la Premier League

Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

A la vuelta de la fecha FIFA llega el gran clásico del fútbol inglés. Anfield recibirá al Manchester United en una nueva edición de la rivalidad más grande del país, un duelo cargado de historia en el que nunca hay favoritos y que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la temporada.

22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Club Brujas vs Liverpool, jornada 5 de la Champions League

FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-CLUB BRUGGE | JOHN THYS/GettyImages

Tras el traspié en Turquía, los Reds volverán a salir de visita en Europa, esta vez a Bélgica. El Jan Breydel será el escenario de un partido clave para recuperar terreno en la fase de liga, ante un rival que suele hacerse fuerte en casa.

25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Everton vs Liverpool, fecha 13 de la Premier League

Everton v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Apenas cuatro días después del compromiso europeo llega el derbi de Merseyside, el primero de Iraola al frente del equipo. El Liverpool visitará el Hill Dickinson Stadium, escenario del cual se llevó un triunfo en su última visita.

29/11/2026: Everton vs Liverpool - Premier League - USA: 07:00, MEX: 06:00, ESP: 13:00

Liverpool vs Sunderland, fecha 14 de la Premier League

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-SUNDERLAND | PAUL ELLIS/GettyImages

El cierre de este tramo será en Anfield, en la primera fecha entre semana de la Premier League. El Sunderland visitará Liverpool en un partido que llega en medio de una seguidilla agotadora, por lo que la gestión de las rotaciones será clave para Iraola.

2/12/2026: Liverpool vs Sunderland - Premier League - USA: 14:30, MEX: 13:30, ESP: 20:30

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival Fecha Horario Competición TV / Streaming Crystal Palace 8/11/2026 USA: 09:00 MEX: 08:00

ESP: 15:00 Premier League USA: fuboTV, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

MEX: TNT Sports, Máx Mexico

ESP: DAZN Spain Manchester United 22/11/2026 USA: 11:30 MEX: 10:30

ESP: 17:30 Premier League USA: -

MEX: -

ESP: DAZN Spain Club Brujas 25/11/2026 USA: 15:00 MEX: 14:00

ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+

MEX: -

ESP: Movistar+ Everton 29/11/2026 USA: 07:00

MEX: 06:00

ESP: 13:00 Premier League USA: -

MEX: -

ESP: DAZN Spain Sunderland 2/12/2026 USA: 14:30

MEX: 13:30

ESP: 20:30 Premier League USA: -

MEX: -

ESP: DAZN Spain

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