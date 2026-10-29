El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras derrotar en penales al Chelsea
Tras medirse con el Chelsea en la cuarta ronda de la Carabao Cup y ganar 6-5 en tanda de penales, luego de un empate a un gol en tiempo regular, el Liverpool pondrá el foco en una agenda cargada de compromisos, con encuentros clave en la Premier League y nuevos desafíos en la UEFA Champions League.
El equipo dirigido por Andoni Iraola buscará mantener la regularidad y consolidarse entre los principales protagonistas de ambas competiciones.
Los Reds llegan a esta etapa después de vencer por 2-0 al Brighton en el campeonato inglés. Ese resultado les permitió dejar atrás la derrota por 0-3 ante el Manchester City y sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros; sin embargo, el equipo todavía tiene aspectos defensivos por mejorar.
A continuación, el calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool:
Liverpool vs Arsenal, jornada 10 de la Premier League
El calendario del Liverpool continuará con uno de los desafíos más exigentes de noviembre. Los Reds recibirán al Arsenal en Anfield en un enfrentamiento directo entre aspirantes a los primeros puestos de la Premier League.
Sumar los tres puntos será importante para el conjunto de Iraola, que buscará aprovechar la localía para mantenerse en la pelea por la cima.
- 01/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 17:30 ESP
Fenerbahce vs Liverpool, fase de liga de la Champions League
Después de medirse con el Arsenal, el Liverpool viajará a Turquía para enfrentarse al Fenerbahce por la fase de liga de la UEFA Champions League.
El encuentro representará una nueva prueba para los ingleses en el torneo continental, en un calendario que exigirá administrar las cargas físicas y mantener la competitividad en dos frentes.
- 04/11/2026: Fenerbahce vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP
Crystal Palace vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League
La actividad continuará con la visita al Crystal Palace, un rival que intentará hacerse fuerte en su estadio. El Liverpool deberá afrontar otro compromiso fuera de Anfield apenas cuatro días después de su presentación europea, por lo que la recuperación y la rotación del plantel podrían resultar determinantes para conseguir un resultado positivo.
- 08/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP
Liverpool vs Manchester United, jornada 12 de la Premier League
Tras el parón internacional, los Reds volverán a la competición con un clásico frente al Manchester United en Anfield. La rivalidad histórica entre ambos equipos convierte al encuentro en uno de los más esperados del calendario inglés.
Además del prestigio, los puntos en juego pueden ser importantes para las aspiraciones de ambos clubes en la clasificación.
- 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Club Brujas vs Liverpool, fase de liga de la Champions League
El Liverpool cerrará esta serie de cinco encuentros con una visita al Club Brujas por la Champions League. El conjunto inglés tendrá que afrontar un nuevo desafío internacional después del clásico ante el Manchester United, con el objetivo de sumar fuera de casa y avanzar en la competición europea.
La exigencia del calendario pondrá a prueba la profundidad de su plantel.
- 25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Arsenal
01/11/2026
12:30 USA, 11:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: fuboTV, Peacock, Telemundo
Fenerbahce
04/11/2026
12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP
Champions League
USA: Paramount+
Crystal Palace
08/11/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP
Premier League
USA: fuboTV, Peacock, Telemundo
Manchester United
22/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: fuboTV, Peacock, Telemundo
Club Brujas
25/11/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
USA: Paramount+
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.