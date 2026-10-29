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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras derrotar en penales al Chelsea

Los Reds afrontarán un tramo exigente entre la Premier League y la Champions League
Lucía Domínguez|
Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Tras medirse con el Chelsea en la cuarta ronda de la Carabao Cup y ganar 6-5 en tanda de penales, luego de un empate a un gol en tiempo regular, el Liverpool pondrá el foco en una agenda cargada de compromisos, con encuentros clave en la Premier League y nuevos desafíos en la UEFA Champions League.

El equipo dirigido por Andoni Iraola buscará mantener la regularidad y consolidarse entre los principales protagonistas de ambas competiciones.

Los Reds llegan a esta etapa después de vencer por 2-0 al Brighton en el campeonato inglés. Ese resultado les permitió dejar atrás la derrota por 0-3 ante el Manchester City y sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros; sin embargo, el equipo todavía tiene aspectos defensivos por mejorar.

A continuación, el calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool:

Liverpool vs Arsenal, jornada 10 de la Premier League

Dominik Szoboszlai
Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El calendario del Liverpool continuará con uno de los desafíos más exigentes de noviembre. Los Reds recibirán al Arsenal en Anfield en un enfrentamiento directo entre aspirantes a los primeros puestos de la Premier League.

Sumar los tres puntos será importante para el conjunto de Iraola, que buscará aprovechar la localía para mantenerse en la pelea por la cima.

  • 01/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 17:30 ESP

Fenerbahce vs Liverpool, fase de liga de la Champions League

Kostas Tsimikas, Alexis Mac Allister
Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

Después de medirse con el Arsenal, el Liverpool viajará a Turquía para enfrentarse al Fenerbahce por la fase de liga de la UEFA Champions League.

El encuentro representará una nueva prueba para los ingleses en el torneo continental, en un calendario que exigirá administrar las cargas físicas y mantener la competitividad en dos frentes.

  • 04/11/2026: Fenerbahce vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

Crystal Palace vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Hugo Ekitike, Daichi Kamada, Chris Richards
Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Clive Mason/GettyImages

La actividad continuará con la visita al Crystal Palace, un rival que intentará hacerse fuerte en su estadio. El Liverpool deberá afrontar otro compromiso fuera de Anfield apenas cuatro días después de su presentación europea, por lo que la recuperación y la rotación del plantel podrían resultar determinantes para conseguir un resultado positivo.

  • 08/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool vs Manchester United, jornada 12 de la Premier League

Harry Maguire
Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Tras el parón internacional, los Reds volverán a la competición con un clásico frente al Manchester United en Anfield. La rivalidad histórica entre ambos equipos convierte al encuentro en uno de los más esperados del calendario inglés.

Además del prestigio, los puntos en juego pueden ser importantes para las aspiraciones de ambos clubes en la clasificación.

  • 22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Club Brujas vs Liverpool, fase de liga de la Champions League

Trey Nyoni, Virgil van Dijk
Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Lewis Storey - Danehouse/GettyImages

El Liverpool cerrará esta serie de cinco encuentros con una visita al Club Brujas por la Champions League. El conjunto inglés tendrá que afrontar un nuevo desafío internacional después del clásico ante el Manchester United, con el objetivo de sumar fuera de casa y avanzar en la competición europea.

La exigencia del calendario pondrá a prueba la profundidad de su plantel.

  • 25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival

Fecha

Hora

Competencia

TV / Streaming

Arsenal

01/11/2026

12:30 USA, 11:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: fuboTV, Peacock, Telemundo
MEX: Sin información
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

Fenerbahce

04/11/2026

12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

Champions League

USA: Paramount+
MEX: Sin información
ESP: Movistar+

Crystal Palace

08/11/2026

09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP

Premier League

USA: fuboTV, Peacock, Telemundo
MEX: Sin información
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

Manchester United

22/11/2026

11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: fuboTV, Peacock, Telemundo
MEX: Sin información
ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

Club Brujas

25/11/2026

15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

USA: Paramount+
MEX: Sin información
ESP: Movistar+

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.