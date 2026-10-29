El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras derrotar en penales al Chelsea

Tras medirse con el Chelsea en la cuarta ronda de la Carabao Cup y ganar 6-5 en tanda de penales, luego de un empate a un gol en tiempo regular, el Liverpool pondrá el foco en una agenda cargada de compromisos, con encuentros clave en la Premier League y nuevos desafíos en la UEFA Champions League.

El equipo dirigido por Andoni Iraola buscará mantener la regularidad y consolidarse entre los principales protagonistas de ambas competiciones.

Los Reds llegan a esta etapa después de vencer por 2-0 al Brighton en el campeonato inglés. Ese resultado les permitió dejar atrás la derrota por 0-3 ante el Manchester City y sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros; sin embargo, el equipo todavía tiene aspectos defensivos por mejorar.

New week, same mentality 😤🔴 pic.twitter.com/5SYfagtmCN — Liverpool FC (@LFC) October 26, 2026

A continuación, el calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool:

Liverpool vs Arsenal, jornada 10 de la Premier League

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El calendario del Liverpool continuará con uno de los desafíos más exigentes de noviembre. Los Reds recibirán al Arsenal en Anfield en un enfrentamiento directo entre aspirantes a los primeros puestos de la Premier League.

Sumar los tres puntos será importante para el conjunto de Iraola, que buscará aprovechar la localía para mantenerse en la pelea por la cima.

01/11/2026: Liverpool vs Arsenal - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 17:30 ESP

Fenerbahce vs Liverpool, fase de liga de la Champions League

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

Después de medirse con el Arsenal, el Liverpool viajará a Turquía para enfrentarse al Fenerbahce por la fase de liga de la UEFA Champions League.

El encuentro representará una nueva prueba para los ingleses en el torneo continental, en un calendario que exigirá administrar las cargas físicas y mantener la competitividad en dos frentes.

04/11/2026: Fenerbahce vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

Crystal Palace vs Liverpool, jornada 11 de la Premier League

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Clive Mason/GettyImages

La actividad continuará con la visita al Crystal Palace, un rival que intentará hacerse fuerte en su estadio. El Liverpool deberá afrontar otro compromiso fuera de Anfield apenas cuatro días después de su presentación europea, por lo que la recuperación y la rotación del plantel podrían resultar determinantes para conseguir un resultado positivo.

08/11/2026: Crystal Palace vs Liverpool - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool vs Manchester United, jornada 12 de la Premier League

Liverpool v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Tras el parón internacional, los Reds volverán a la competición con un clásico frente al Manchester United en Anfield. La rivalidad histórica entre ambos equipos convierte al encuentro en uno de los más esperados del calendario inglés.

Además del prestigio, los puntos en juego pueden ser importantes para las aspiraciones de ambos clubes en la clasificación.

22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Club Brujas vs Liverpool, fase de liga de la Champions League

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Lewis Storey - Danehouse/GettyImages

El Liverpool cerrará esta serie de cinco encuentros con una visita al Club Brujas por la Champions League. El conjunto inglés tendrá que afrontar un nuevo desafío internacional después del clásico ante el Manchester United, con el objetivo de sumar fuera de casa y avanzar en la competición europea.

La exigencia del calendario pondrá a prueba la profundidad de su plantel.

25/11/2026: Club Brujas vs Liverpool - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Arsenal 01/11/2026 12:30 USA, 11:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: fuboTV, Peacock, Telemundo

MEX: Sin información

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+ Fenerbahce 04/11/2026 12:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP Champions League USA: Paramount+

MEX: Sin información

ESP: Movistar+ Crystal Palace 08/11/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 15:00 ESP Premier League USA: fuboTV, Peacock, Telemundo

MEX: Sin información

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+ Manchester United 22/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: fuboTV, Peacock, Telemundo

MEX: Sin información

ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+ Club Brujas 25/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP Champions League USA: Paramount+

MEX: Sin información

ESP: Movistar+

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