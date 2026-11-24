El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras empatar 2-2 contra el Napoli
Fin de año es ajetreado para todos y los clubes de fútbol no son la excepción a la regla. El cierre de noviembre y el inicio de diciembre traen consigo una seguidilla de partidos con muy poco descanso entre ellos, sobre todo para los equipos que participan en todas las competiciones.
Uno de ellos es el Manchester City que, luego de empatar por marcador de 2-2 contra el Napoli, este martes por la Champions League, tendrá que reenfocarse para visitar al Arsenal el domingo por la fecha 12 de la Premier League.
Enzo Maresca tendrá que trabajar de manera intensa con el equipo para salir de la racha de malos resultados a nivel local y hacerle frente a todo lo que el calendario le tiene por delante.
Arsenal vs Manchester City, fecha 12 de la Premier League
El City va a despedir noviembre con una visita al Emirates, donde se enfrentará al actual líder de la Premier. El Arsenal, que suma 28 puntos, va a tener la oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación, en tanto que los de Maresca buscarán acortar distancias en la pelea por el título.
- 29/11/2026: Arsenal vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Manchester City vs Leeds, fecha 13 de la Premier League
Los Citizens inaugurarán el último mes del año ante su público con la visita del Leeds a Manchester. Los Whites vienen de partidos irregulares en la liga, aunque el primer partido luego del parón internacional terminó con una victoria 4-1 ante el Chelsea. Los locales tendrán que estar atentos y no perder puntos en casa.
- 02/12/2026: Manchester City vs Leeds - Premier League - 14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP
Brentford vs Manchester City, fecha 14 de la Premier League
Con apenas tres días de descanso entre partidos, los dirigidos por Maresca volverán a la capital inglesa para enfrentarse al Brentford. Va a ser su tercer encuentro por la Premier en el lapso de una semana y el segundo fuera de casa durante ese período.
- 5/12/2026: Brentford vs Manchester City - Premier League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Barcelona vs Manchester City, jornada 6 de la Champions League
El único encuentro de la Champions de diciembre perfila para partidazo. El City se medirá con el Barcelona en el Camp Nou y el resultado puede ser determinante para las aspiraciones de los dos clubes de asegurar un lugar entre los ocho primeros de la fase de liga.
- 8/12/2026: Barcelona vs Manchester City - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Manchester City vs Chelsea, fecha 15 de la Premier League
Maresca se va a reencontrar con el equipo que dirigió antes de llegar a Manchester. Los Blues van a viajar al Etihad una semana después de recibir al Liverpool en Londres.
- 12/12/2026: Manchester City vs Chelsea - Premier League - 12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Arsenal
29/11/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Leeds
2/12/2026
14:30 USA, 13:30 MEX, 20:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Brentford
5/12/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
Barcelona
8/12/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
TBD
Chelsea
12/12/2026
12:30 USA, 11:30 MEX, 18:30 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.