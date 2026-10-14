El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras la remontada a la Roma

El Real Madrid de José Mourinho todavía no termina de enamorar. Sin embargo, los resultados lo acompañan y acumula seis victorias en ocho partidos de LaLiga. En la Champions League, por su parte, debutó con un triunfo ante el Inter de Milán y tuvo una gran remontada de 4-3 en su visita a la Roma en Italia.

El calendario no les dará demasiado descanso y tendrán su próximo compromiso el domingo contra el Sevilla en el Bernabéu.

Real Madrid vs Sevilla, fecha 9 de LaLiga

Robbie Ure, Sevilla | Clive Brunskill/GettyImages

El Merengue vuelve a su casa para enfrentarse al Sevilla en la novena jornada de la liga española. Los de Mourinho van a aprovechar la localía para sumar una victoria que les permita acercarse a los primeros puestos de la tabla.

18/10/2026: Real Madrid vs Sevilla - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Leipzig, jornada 3 de la Champions League

Castello Lukeba, Leipzig | NurPhoto/GettyImages

Otro compromiso en el Bernabéu y será apenas tres días después del partido contra los Blanquirrojos. Esta vez, será por la Champions y contra el Lepzig, que visitará la capital española por la tercera jornada de la fase de liga.

21/10/2026: Real Madrid vs Leipzig - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

Anthony Gordon, Barcelona | Anadolu/GettyImages

A fines de octubre llegará el primer Clásico de la temporada. El Barcelona tendrá la localía ante el Merengue por la décima jornada liguera y será el primer partido de Mourinho ante los culés desde su regreso a Madrid.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga

Yassir Zabiri, Racing de Santander | NurPhoto/GettyImages

El primer partido de noviembre llevará al Madrid hasta Cantabria, donde visitará al Racing de Santander. Los recién ascendidos no tuvieron un comienzo de temporada muy regular y, para los de Mourinho, va a ser una ocasión ideal para sumar tres puntos lejos de casa.

1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15

AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League

Luka Jovic, AEK Atenas | Milos Bicanski/GettyImages

Y así como así, llegará la mitad de la fase de liga de la Champions. El Madrid va a viajar a Grecia para enfrentarse al AEK Atenas por la fecha 4 de la competición europea.

4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Online Sevilla 18/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD Leipzig 21/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Barcelona 25/10/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD Racing de Santander 1/11/2026 USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD AEK Atenas 4/11/2026 USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 Champions League TBD