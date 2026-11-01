El Real Madrid derrotó al Racing de Santander en la jornada 11 de LaLiga por marcador de 3-0, con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.

Con este resultado, el conjunto merengue llegó a 27 puntos y se metió de lleno a la pelea por el título de LaLiga: está a un punto del Atlético de Madrid y a tres del Barcelona.

A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.

AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League

Manchester City v AEK Athens - UEFA Youth League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.

4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Valencia CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla. Este será el último encuentro donde José Mourinho no pueda contar con Vinicius Jr.

7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.

21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.

24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.

29/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - Horario a confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Horario Competición Canal TV / Streaming AEK Atenas 4 de noviembre USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 UCL USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Valencia



7 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga



USA: ESPN+MEX: Sky SportsESP: LaLiga TV Celta de Vigo 21 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga



USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV PSV 24 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UCL USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Alavés 29 de noviembre A confirmar LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV