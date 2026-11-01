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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-0 al Racing de Santander

Los merengues se impusieron con goles de Mbappé, Diomande y Bellingham
Bruno Pernigotti|
FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRID
FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

El Real Madrid derrotó al Racing de Santander en la jornada 11 de LaLiga por marcador de 3-0, con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.

Con este resultado, el conjunto merengue llegó a 27 puntos y se metió de lleno a la pelea por el título de LaLiga: está a un punto del Atlético de Madrid y a tres del Barcelona.

A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.

AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League

Manchester City v AEK Athens - UEFA Youth League 2026/27
Manchester City v AEK Athens - UEFA Youth League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.

  • 4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Valencia CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports
Valencia CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla. Este será el último encuentro donde José Mourinho no pueda contar con Vinicius Jr.

  • 7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.

  • 21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.

  • 24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.

  • 29/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - Horario a confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Fecha

Horario

Competición

Canal TV / Streaming

AEK Atenas

4 de noviembre

USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

UCL

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Valencia

7 de noviembre

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN+MEX: Sky SportsESP: LaLiga TV

Celta de Vigo

21 de noviembre

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

PSV

24 de noviembre

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

UCL

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Alavés

29 de noviembre

A confirmar

LaLiga

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

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Published | Modified
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BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.

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