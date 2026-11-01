El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-0 al Racing de Santander
El Real Madrid derrotó al Racing de Santander en la jornada 11 de LaLiga por marcador de 3-0, con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.
Con este resultado, el conjunto merengue llegó a 27 puntos y se metió de lleno a la pelea por el título de LaLiga: está a un punto del Atlético de Madrid y a tres del Barcelona.
A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.
AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League
El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.
- 4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga
El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla. Este será el último encuentro donde José Mourinho no pueda contar con Vinicius Jr.
- 7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga
Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.
- 21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League
A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.
- 24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga
De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.
- 29/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - Horario a confirmar
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal TV / Streaming
AEK Atenas
4 de noviembre
USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
UCL
USA: ESPN+
Valencia
7 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+MEX: Sky SportsESP: LaLiga TV
Celta de Vigo
21 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
PSV
24 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UCL
USA: ESPN+
Alavés
29 de noviembre
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN+
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti