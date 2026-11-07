El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-0 al Valencia

El Real Madrid derrotó al Valencia por marcador de 3-0 en la jornada 12 de LaLiga. El conjunto dirigido porJosé Mourinho se impuso con goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. Con este resultado, los merengues llegaron a 30 puntos y empataron al Barcelona en el primer lugar de la tabla; los blaugranas jugarán este domingo 8 de noviembre ante el Atlético de Madrid.

A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.

21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.

24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.

28/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Sociedad vs Real Madrid, jornada 23 de LaLiga (adelantado)

Real Sociedad v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentarán de manera anticipada en esta campaña: como la jornada 23 cae en plena Supercopa de España, que tendrá a estos dos equipos como animadores, LaLiga resolvió adelantar el encuentro entre ambos para no defasar el calendario.

02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00

Athletic Club vs Real Madrid, jornada 15 de LaLiga

FBL-EUR-C3-FINAL-TOTTENHAM HOTSPUR-MANCHESTER UNITED | THOMAS COEX/GettyImages

El Madrid volverá a viajar al País Vasco, esta vez para visitar al Athletic Club en el mítico San Mamés. A esta hora, los Leones están séptimos, a tiro de la zona de clasificación a las copas internacionales.

06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Horario Competición Canal TV / Streaming Celta de Vigo 21 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga



USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV PSV 24 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 UCL USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Alavés 28 de noviembre USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Real Sociedad 2 de diciembre USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV Athletic Club 6 de diciembre USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00 LaLiga USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: LaLiga TV