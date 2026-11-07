El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 3-0 al Valencia
El Real Madrid derrotó al Valencia por marcador de 3-0 en la jornada 12 de LaLiga. El conjunto dirigido porJosé Mourinho se impuso con goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. Con este resultado, los merengues llegaron a 30 puntos y empataron al Barcelona en el primer lugar de la tabla; los blaugranas jugarán este domingo 8 de noviembre ante el Atlético de Madrid.
A continuación, te compartimos los próximos cinco partidos del Real Madrid.
Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga
Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.
- 21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs PSV, jornada 5 de la Champions League
A pesar de las dificultades en el arranque de la competición liguera, en Champions los merengues están peleando por la más absoluta cima. El partido vs PSV en casa tiene que significar tres puntos.
- 24/11/2026: Real Madrid vs PSV - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Alavés, jornada 14 de LaLiga
De regreso a la competencia local, los dirigidos por José Mourinho buscarán los tres puntos contra los vascos, que están en mitad de tabla y se ilusionan con sorprender.
- 28/11/2026: Real Madrid vs Alavés - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Sociedad vs Real Madrid, jornada 23 de LaLiga (adelantado)
Real Madrid y Real Sociedad se enfrentarán de manera anticipada en esta campaña: como la jornada 23 cae en plena Supercopa de España, que tendrá a estos dos equipos como animadores, LaLiga resolvió adelantar el encuentro entre ambos para no defasar el calendario.
- 02/12/2026: Real Sociedad vs Real Madrid - LaLiga - USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
Athletic Club vs Real Madrid, jornada 15 de LaLiga
El Madrid volverá a viajar al País Vasco, esta vez para visitar al Athletic Club en el mítico San Mamés. A esta hora, los Leones están séptimos, a tiro de la zona de clasificación a las copas internacionales.
- 06/12/2026: Athletic Club vs Real Madrid - LaLiga - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal TV / Streaming
Celta de Vigo
21 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
PSV
24 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
UCL
USA: ESPN+
Alavés
28 de noviembre
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Real Sociedad
2 de diciembre
USA: 13:00, MEX: 12:00, ESP: 19:00
LaLiga
USA: ESPN+
Athletic Club
6 de diciembre
USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 20:00
LaLiga
USA: ESPN+
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti