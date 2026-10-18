El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer 4-1 al Sevilla
El Real Madrid dio una de sus mejores exhibiciones desde el regreso de José Mourinho. Los merengues se impusieron al Sevilla por marcador de 4-1 con goles de Arda Güler, Yan Diomandé y doblete de Kylian Mbappé.
De a poco, el Real Madrid se acerca a los primeros puestos de la tabla de LaLiga. Será cuestión de tiempo ver si puede achicar la ventaja con el Barcelona, que lidera con 27 puntos de 27 disponibles. El Merengue, por su parte, quedó un poco relegado luego las derrotas ante el Real Betis y el Atlético de Madrid.
De todas formas, queda mucho en juego, incluida la Champions League, donde tiene puntaje perfecto y ocupa la octava posición de la clasificación. El siguiente partido europeo será este miércoles contra el Leipzig en el Bernabéu, donde los dirigidos por José Mourinho querrán aprovechar la localía para seguir invictos en el campeonato.
Real Madrid vs Leipzig, jornada 3 de la Champions League
El Bernabéu será la sede del partido contra el Leipzig el miércoles, apenas tres días después del encuentro ante el Sevilla. Los de Mourinho quieren seguir invictos en la Champios y saldrán a la cancha con ese objetivo en mente.
- 21/10/2026: Real Madrid vs Leipzig - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga
El primer Clásico de la temporada se disputará el 25 de octubre en territorio culé. Va a ser un partido especial para Mourinho, que enfrentará al Barcelona por primera vez desde su regreso al banco merengue.
- 25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Racing de Santander vs Real Madrid, fecha 11 de LaLiga
Noviembre comenzará con una visita a Cantabria para medirse con el Racing de Santander. El equipo recién ascendido tuvo un arranque irregular en su regreso a LaLiga y el Madrid intentará sacar provecho de ello para llevarse los tres puntos fuera del Bernabéu.
- 1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League
El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.
- 4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Valencia vs Real Madrid, fecha 12 de LaLiga
El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla.
- 7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Leipzig
21/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Barcelona
25/10/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD
Racing de Santander
1/11/2026
USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD
AEK Atenas
4/11/2026
USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Champions League
TBD
Valencia
7/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.