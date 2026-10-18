El Real Madrid dio una de sus mejores exhibiciones desde el regreso de José Mourinho. Los merengues se impusieron al Sevilla por marcador de 4-1 con goles de Arda Güler, Yan Diomandé y doblete de Kylian Mbappé.

De a poco, el Real Madrid se acerca a los primeros puestos de la tabla de LaLiga. Será cuestión de tiempo ver si puede achicar la ventaja con el Barcelona, que lidera con 27 puntos de 27 disponibles. El Merengue, por su parte, quedó un poco relegado luego las derrotas ante el Real Betis y el Atlético de Madrid.

De todas formas, queda mucho en juego, incluida la Champions League, donde tiene puntaje perfecto y ocupa la octava posición de la clasificación. El siguiente partido europeo será este miércoles contra el Leipzig en el Bernabéu, donde los dirigidos por José Mourinho querrán aprovechar la localía para seguir invictos en el campeonato.

Real Madrid vs Leipzig, jornada 3 de la Champions League

Christopher Nkunku, Leipzig | Sona Maleterova/GettyImages

El Bernabéu será la sede del partido contra el Leipzig el miércoles, apenas tres días después del encuentro ante el Sevilla. Los de Mourinho quieren seguir invictos en la Champios y saldrán a la cancha con ese objetivo en mente.

21/10/2026: Real Madrid vs Leipzig - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Real Madrid, fecha 10 de LaLiga

Lamine Yamal, Barcelona | Fran Santiago/GettyImages

El primer Clásico de la temporada se disputará el 25 de octubre en territorio culé. Va a ser un partido especial para Mourinho, que enfrentará al Barcelona por primera vez desde su regreso al banco merengue.

25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Racing de Santander vs Real Madrid, fecha 11 de LaLiga

Sergio Canales, Racing de Santander | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Noviembre comenzará con una visita a Cantabria para medirse con el Racing de Santander. El equipo recién ascendido tuvo un arranque irregular en su regreso a LaLiga y el Madrid intentará sacar provecho de ello para llevarse los tres puntos fuera del Bernabéu.

1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15

AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League

Luka Jovic, AEK Atenas | MB Media/GettyImages

El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.

4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Valencia vs Real Madrid, fecha 12 de LaLiga

Pepelu, Valencia | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla.

7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Leipzig 21/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ Barcelona 25/10/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD Racing de Santander 1/11/2026 USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD AEK Atenas 4/11/2026 USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 Champions League TBD Valencia 7/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: LaLiga TV Bar HD