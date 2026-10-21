El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer al RB Leipzig
El Real Madrid sigue con puntaje ideal en la UEFA Champions League tras ganarle 4-1 al RB Leipzig en el Bernabéu gracias a los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande. En el olimpo de los 9 puntos sobre misma cantidad posibles aparecen el sorprendente Real Betis, el PSG, el Liverpool y el Aston Villa.
Ahora, volverán a LaLiga para afrontar El Clásico, con la ilusión de conseguir un buen resultado fuera de casa para acercarse en la tabla de posiciones a su acérrimo rival.
A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.
FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 10 de LaLiga
El primer Clásico de la temporada se disputará el 25 de octubre en territorio culé. Va a ser un partido especial para Mourinho, que enfrentará al Barcelona por primera vez desde su regreso al banco merengue.
- 25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga
Noviembre comenzará con una visita a Cantabria para medirse con el Racing de Santander. El equipo recién ascendido tuvo un arranque irregular en su regreso a LaLiga y el Madrid intentará sacar provecho de ello para llevarse los tres puntos fuera del Bernabéu.
- 1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League
El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.
- 4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga
El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla.
- 7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga
Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.
- 21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
FC Barcelona
25/10/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Racing de Santander
1/11/2026
USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15
LaLiga
USA: ESPN+
AEK Atenas
4/11/2026
USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Champions League
USA: ESPN+
Valencia
7/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Celta de Vigo
21/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN+
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.