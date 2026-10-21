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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Real Madrid tras vencer al RB Leipzig

Los de José Mourinho se impusieron por la UEFA Champions League y llegan afilados al Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona.
Bruno Pernigotti|
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El Real Madrid sigue con puntaje ideal en la UEFA Champions League tras ganarle 4-1 al RB Leipzig en el Bernabéu gracias a los goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande. En el olimpo de los 9 puntos sobre misma cantidad posibles aparecen el sorprendente Real Betis, el PSG, el Liverpool y el Aston Villa.

Ahora, volverán a LaLiga para afrontar El Clásico, con la ilusión de conseguir un buen resultado fuera de casa para acercarse en la tabla de posiciones a su acérrimo rival.

A continuación, los próximos cinco partidos del Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El primer Clásico de la temporada se disputará el 25 de octubre en territorio culé. Va a ser un partido especial para Mourinho, que enfrentará al Barcelona por primera vez desde su regreso al banco merengue.

  • 25/10/2026: Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Racing de Santander vs Real Madrid, jornada 11 de LaLiga

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - Pre-Season Friendly
Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - Pre-Season Friendly | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Noviembre comenzará con una visita a Cantabria para medirse con el Racing de Santander. El equipo recién ascendido tuvo un arranque irregular en su regreso a LaLiga y el Madrid intentará sacar provecho de ello para llevarse los tres puntos fuera del Bernabéu.

  • 1/11/2026: Racing de Santander vs Real Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15

AEK Atenas vs Real Madrid, jornada 4 de la Champions League

GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-V-LEVSKI-SOFIA-26-08-2026
GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-V-LEVSKI-SOFIA-26-08-2026 | DANIEL YOVKOV/GettyImages

El siguiente destino europeo del Madrid va a ser Grecia. El 4 de noviembre visitará al AEK Atenas en la cuarta de las ocho jornadas de la fase de liga de la Champions. El Merengue buscará llegar a la segunda mitad de esta instancia en una buena posición de cara a la clasificación.

  • 4/11/2026: AEK Atenas vs Real Madrid - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Valencia vs Real Madrid, jornada 12 de LaLiga

Valencia CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports
Valencia CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El último compromiso antes del parón internacional también va a ser de visitante, en este caso por LaLiga y contra el Valencia en el Mestalla.

  • 7/11/2026: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Real Madrid vs Celta de Vigo, jornada 13 de LaLiga

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Tras el parón internacional y una seguidilla de cuatro partidos fuera de casa, el Real Madrid regresa al Bernabéu para encarar el último tramo del 2026 ante el Celta de Vigo, que tuvo un arranque de temporada correcto en LaLiga y malo en la UEFA Europa League.

  • 21/11/2026: Real Madrid vs Celta de Vigo - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

FC Barcelona

25/10/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

Racing de Santander

1/11/2026

USA: 10:15, MEX: 9:15, ESP: 16:15

LaLiga

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

AEK Atenas

4/11/2026

USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Champions League

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

Valencia

7/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

Celta de Vigo

21/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN+
MEX: Sky Sports
ESP: LaLiga TV

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.