El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras empatar 1-1 contra Tigres UANL

Con un gol de Jordan Carrillo al minuto 77, las Chivas Rayadas de Guadalajara rescataron el empate ante unos Tigres de la UANL que tuvieron que jugar todo el segundo tiempo con uno menos dentro del terreno de juego, tras la expulsión a Juan Brunetta, quien había adelantado a los felinos con un lindo gol a pase de Diego Lainez, al minuto 36.

Aquí está el calendario de los cinco próximos juegos de Chivas:

Chivas vs Necaxa

Martes, 20 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Julián Carranza | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A pesar del triste torneo que han firmado los Rayos, en el recuerdo de los tapatíos está el no haber pasado del cero contra los hidrocálidos en el semestre pasado aun cuando el Rebaño atravesaba un gran presente. Una vez más, el Guadalajara llega como favorito, pero tendrá que ser contundente contra el penúltimo lugar de la clasificación, que está viendo cómo se les escapa el campeonato.

Rayados vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Matías Almeyda | Hector Vivas/GettyImages

Por fin el club rojiblanco se reecontrará con el técnico argentino Matías Almeyda, quien les dio varias alegrías hace unos años. Monterrey no tiene garantizado su boleto a la Liguilla, por lo que debe mejorar en varios aspectos. El semestre pasado, los de Milito se llevaron los tres puntos del Gigante de Acero por marcador de 2-3 gracias a José Castillo y Bryan González.

Chivas vs Atlante

Sábado, 31 de octubre

Estadio Akron

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Atlante | Agustin Cuevas/GettyImages

Otra escuadra que se está jugando sus últimas cartas. El regreso de los Potros a máximo circuito de la mano de Miguel Herrera no ha sido el esperado por la afición, ya que son antepenúltimos de la general. Tras más de una década, los dos clubes se vuelven a reencontrar teniendo como último registro el 26 de enero del 2014 cuando igualaron 1-1 en el Estadio Quintana Roo.

León vs Chivas

Domingo, 8 de noviembre

Estadio Nou Camp

Jornada 16, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Fernando Beltrán y Diber Cambindo | Leopoldo Smith/GettyImages

La Fiera le pisa los talones al Rebaño Sagrado, ya que son quintos de la clasificación y no querrán dejar ir su boleto a la Fiesta Grande. La última vez que el Guadalajara visitó el Bajío perdió por la mínima, no obstante, el club rojiblanco vapuleó 5-0 en el semestre anterior gracias a Brian Gutiérrez, Santi Sandova, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 (México)

Jeremy Márquez y Agustín Palavecino | Hector Vivas/GettyImages

En el corazón de los Chiva-hermanos aún sigue el amargo recuerdo de la eliminación en semifinales del pasado torneo a manos de La Máquina en La Fortaleza. La serie estuvo envuelta en la polémica gracias al nigeriano Cristian Ebere, quien fue el autor de uno de los tantos en el choque de Ida cuando debió haberse ido expulsado por una plancha sobre Diego Campillo. El juego no tiene el mismo valor, pero los de Milito querrán revancha contra los dirigidos por Joel Huiqui.