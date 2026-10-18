El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras empatar 1-1 contra Chivas
La noche del sábado 17 de octubre del 2026, en la cancha del estadio Akron, las Chivas Rayadas de Guadalajara se enfrentaron a los Tigres de la UANL, en el partido correspondiente a la fecha número 12 por el torneo de Apertura 2026.
Con goles de Juan Brunetta (quien se iría expulsado en los segundos finales de la primera mitad), y de Jordan Carrillo, Chivas y Tigres empataron 1-1, y desde ya se preparan para los duelos de mitad de semana.
Aquí está el calendario de los siguientes 5 juegos de Tigres:
Tigres vs León
Martes, 20 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 13, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
La U no tiene tiempo que perder porque dentro de dos días ya tiene otro encuentro por delante. Vucetich y compañía deben mejorar bastante si no quieren ver rota su gran racha de 23 Liguillas consecutivas, así que en su mente sólo debe estar la victoria. La Fiera no será un rival sencillo porque marcha en la quinta posición y tampoco quiere quedarse fuera de la Fiesta Grande. Su último enfrentamiento culminó 1-2 a favor de los regios gracias a Marcelo Flores y Diego Laínez.
Pumas vs Tigres
Sábado, 24 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 14, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Duelo de felinos en Ciudad Universitaria. Tal como los regios, los capitalinos, bajo el mando del argentino Esteban Solari, están urgidos de buenos resultados para no quedarse en el camino, ya que son doceavos de la clasificación. El semestre pasado, la UANL no aprovechó su localía y fue superada 0-1 por la UNAM.
Pachuca vs Tigres
Sábado, 31 de octubre
Estadio Hidalgo
Jornada 15, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Huracán tendrá el choque entre Tuzos y universitarios. Los hidalguenses han sido irregulares a lo largo del camino, pero son un equipo al que nunca se le puede hacer menos. El técnico Benjamín Mora intentará que sus pupilos se queden con las tres unidades porque tampoco tienen asegurada su estadía en la Fiesta Grande. El semestre pasado, El Volcán no pesó y los regios fueron vencidos 1-2 a pesar del gol de Ozziel Herrera.
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 16, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Rey Midas y sus dirigidos reciben al actual campeón del fútbol mexicano, en un partido donde muchas cosas estarán en juego seguramente. Joel Huiqui ha recibido varias críticas a lo largo del semestre, pero la directiva lo respalda en su búsqueda por el bicampeonato. Las últimas tres visitas de los cementerios al Volcán acabaron del mismo modo, con empates 1-1.
Tigres vs América
Sábado, 21 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 17, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Tal vez, sea un duelo de vida o muerte, ya que a diferencia de los azulcremas, que están en lo más alto de la tabla, los felinos aún no tienen su ticket en mano para estar en la Fiesta Grande. Lamentablemente para los regios, la última ocasión que las Águilas acudieron al recinto universitario se llevaron el triunfo por 1-3.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.