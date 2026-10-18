El calendario de los siguientes 5 partidos de Tigres tras empatar 1-1 contra Chivas

La noche del sábado 17 de octubre del 2026, en la cancha del estadio Akron, las Chivas Rayadas de Guadalajara se enfrentaron a los Tigres de la UANL, en el partido correspondiente a la fecha número 12 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Juan Brunetta (quien se iría expulsado en los segundos finales de la primera mitad), y de Jordan Carrillo, Chivas y Tigres empataron 1-1, y desde ya se preparan para los duelos de mitad de semana.

Aquí está el calendario de los siguientes 5 juegos de Tigres:

Tigres vs León

Martes, 20 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 13, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Diber Cambindo | Agustin Cuevas/GettyImages

La U no tiene tiempo que perder porque dentro de dos días ya tiene otro encuentro por delante. Vucetich y compañía deben mejorar bastante si no quieren ver rota su gran racha de 23 Liguillas consecutivas, así que en su mente sólo debe estar la victoria. La Fiera no será un rival sencillo porque marcha en la quinta posición y tampoco quiere quedarse fuera de la Fiesta Grande. Su último enfrentamiento culminó 1-2 a favor de los regios gracias a Marcelo Flores y Diego Laínez.

Pumas vs Tigres

Sábado, 24 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 14, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

César Huerta es felicitado por sus colegas | CARL DE SOUZA/GettyImages

Duelo de felinos en Ciudad Universitaria. Tal como los regios, los capitalinos, bajo el mando del argentino Esteban Solari, están urgidos de buenos resultados para no quedarse en el camino, ya que son doceavos de la clasificación. El semestre pasado, la UANL no aprovechó su localía y fue superada 0-1 por la UNAM.

Pachuca vs Tigres

Sábado, 31 de octubre

Estadio Hidalgo

Jornada 15, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Salomón Rondón | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El Huracán tendrá el choque entre Tuzos y universitarios. Los hidalguenses han sido irregulares a lo largo del camino, pero son un equipo al que nunca se le puede hacer menos. El técnico Benjamín Mora intentará que sus pupilos se queden con las tres unidades porque tampoco tienen asegurada su estadía en la Fiesta Grande. El semestre pasado, El Volcán no pesó y los regios fueron vencidos 1-2 a pesar del gol de Ozziel Herrera.

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

El Rey Midas y sus dirigidos reciben al actual campeón del fútbol mexicano, en un partido donde muchas cosas estarán en juego seguramente. Joel Huiqui ha recibido varias críticas a lo largo del semestre, pero la directiva lo respalda en su búsqueda por el bicampeonato. Las últimas tres visitas de los cementerios al Volcán acabaron del mismo modo, con empates 1-1.

Tigres vs América

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Brian Rodríguez | Hector Vivas/GettyImages

Tal vez, sea un duelo de vida o muerte, ya que a diferencia de los azulcremas, que están en lo más alto de la tabla, los felinos aún no tienen su ticket en mano para estar en la Fiesta Grande. Lamentablemente para los regios, la última ocasión que las Águilas acudieron al recinto universitario se llevaron el triunfo por 1-3.