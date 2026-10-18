El calendario de los siguientes 5 partidos del América tras golear 5-3 al León

La noche del sábado 17 de octubre, las Águilas del América se enfrentaron a los Esmeraldas de León, y, pese a lo complicada que resulta esa cancha para los visitantes, los dirigidos por Guillermo Almada golearon 5-3 a los Panzas Verdes y se mantienen en lo más alto de la tabla general, con 24 unidades.

Aquí está el calendario de los siguientes 5 partidos del Ave:

Atlas vs América

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Jalisco

Jornada 13, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Florian Monzón | Simon Barber/GettyImages

La próxima semana, a las Águilas les toca hacer parada en el Coloso de la Calzada Independencia. Gracias a la inversión de sus nuevos dueños, el cuadro rojinegro está llamado a ser un protagonista, sin embargo, las últimas tres veces que ha sido local contra los capitalinos ha acabado derrotado. Aún así el último enfrentamiento entre ambos acabó 0-1 a favor de los Zorros gracias a Alfonso 'Ponchito' González en el Coloso de Santa Úrsula.

América vs Pachuca

Domingo, 25 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 14, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Pachuca | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Históricamente, los Tuzos han mostrado una paternidad sobre los Millonetas, por eso es un duelo que casi nadie perderse. A diferencia de los capitalinos, los hidalguenses necesitan puntos para no quedar relegados de la Fiesta Grande. Las estadísticas juegan a favor del local porque le han ganado a los blanquiazules en sus últimas tres visitas.

América vs Xolos

Miércoles, 28 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 7, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Sebastián Abreu dando instrucciones a sus pupilos | Jam Media/GettyImages

Llega uno de los tantos partidos que estaban pendientes en el campeonato. Tijuana, bajo el mando del uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, apenas araña el ingreso a la Liguilla, por eso necesita asegurar más puntos. El punto a favor del Ave es que los Canes Aztecas no salen victoriosos en el Nido desde el pasado 25 de agosto del 2012, es decir, más de una década.

América vs Toluca

Sábado, 31 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 15, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Helinho Castro | Jam Media/GettyImages

Uno de los duelos más llamativos del campeonato, ya que históricamente son de los más emocionantes porque es garantía de goles. Gracias a los últimos éxitos conseguidos por los Diablos Rojos, la rivalidad entre ambas instituciones ha ido en aumento, más por la final que disputaron en el Clausura 2025. Los últimos cinco enfrenamientos han regalado una victoria de las Águilas, por un empate y tres descalabros.

Pumas vs América

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La penúltima jornada trae consigo el Clásico Capitalino, donde las estadísticas y el presente de los equipos poco importa porque se juega más que el orgullo. Universidad Nacional ya no tiene margen de error porque podría quedarse fuera del campeonato si no comienza a cosechar más unidades. El semestre pasado los dos brindaron un trepidante empate 3-3 en los cuartos de vuelta con el español Rubén Duarte, el brasileño Nathan Silva y Jordan Carrillo, marcando por los auriazules, mientras por los de Coapa hubo un doblete del estadounidense Alejandro Zendejas y un tanto de Patricio Salas. El resultado final fue 6-6 global y la UNAM avanzó por su mejor posición en la tabla.