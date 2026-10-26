El calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul tras vencer 1-3 a Querétaro

Cruz Azul sigue en gran forma, ya que sumó su tercera victoria al hilo al derrotar 1-3 a Querétaro en el Estadio Corregidora gracias a las dianas de Andrés Montaño, el argentino Nico Ibáñez y el nigeriano Cristian Ebere, pese al tanto del argentino Mateo Coronel.



Con esta victoria, La Máquina Celeste escaló al segundo puesto con 26 puntos, rebasando a Chivas por la diferencia de goles, siendo superada únicamente por el América, que a pesar de haber caído contra Pachuca sigue con 27 unidades.



Aquí están los últimos partidos de los celestes en la fase regular:

VICTORIAAAAAAAAA.



TRES PUNTOS MÁS Y SEGUIMOS.



DALE, MÁQUINAAAAAA. pic.twitter.com/cJ8Eh1Nxwg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 26, 2026

Cruz Azul vs León

Domingo, 1 de noviembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18 h (EEEUU ET), 19 h (México)

León | Leopoldo Smith/GettyImages

Un partido que seguro nos regalará muchas emociones por todo lo que está en juego. La Máquina recibe a unos Panzas Verdes que marchan en el sexto peldaño con 22 puntos, por lo que todavía no tienen asegurada su participación en la Liguilla. Apenas en esta fecha, igualaron 1-1 con el Toluca en el Bajío gracias a un tanto de José 'Plátano' Alvarado. Su último enfrentamiento acabó 2-1 a favor de los Esmeraldas pese al tanto del argentino Agustín Palavecino.

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Juan Brunetta y Alan Franco | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro duelo que no será sencillo. La U de Nuevo León está a nada de quedar fuera y ver como su increíble racha de 23 Liguillas consecutivas se va por la borda. Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar totalmente a los felinos, quienes apenas esta jornada pudieron rescatar el empate 1-1 contra Pumas en Ciudad Universitaria de la mano del argentino Juan Brunetta. Los regios son catorceavos de la clasificación con 15 puntos y se niegan a morir temprano en el semestre.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Un duelo con tintes de Liguilla para dar por cerrada la fase regular. Tanto el Guadalajara como La Máquina están entre los cuatro primeros lugares de la clasificación y querrán quedar lo mejor acomodados posible para encarar la Fiesta Grande. Apenas el torneo pasado les tocó enfrentarse en las semifinales, con los cementeros avanzando 3-4 global. En esta jornada, el Rebaño Sagrado le pegó a Monterrey por la mínima de Roberto 'Piojo' Alvarado.