El calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul tras vencer 1-3 a Querétaro
Cruz Azul sigue en gran forma, ya que sumó su tercera victoria al hilo al derrotar 1-3 a Querétaro en el Estadio Corregidora gracias a las dianas de Andrés Montaño, el argentino Nico Ibáñez y el nigeriano Cristian Ebere, pese al tanto del argentino Mateo Coronel.
Con esta victoria, La Máquina Celeste escaló al segundo puesto con 26 puntos, rebasando a Chivas por la diferencia de goles, siendo superada únicamente por el América, que a pesar de haber caído contra Pachuca sigue con 27 unidades.
Aquí están los últimos partidos de los celestes en la fase regular:
Cruz Azul vs León
Domingo, 1 de noviembre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 15, Liga MX
Horario: 18 h (EEEUU ET), 19 h (México)
Un partido que seguro nos regalará muchas emociones por todo lo que está en juego. La Máquina recibe a unos Panzas Verdes que marchan en el sexto peldaño con 22 puntos, por lo que todavía no tienen asegurada su participación en la Liguilla. Apenas en esta fecha, igualaron 1-1 con el Toluca en el Bajío gracias a un tanto de José 'Plátano' Alvarado. Su último enfrentamiento acabó 2-1 a favor de los Esmeraldas pese al tanto del argentino Agustín Palavecino.
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 16, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
Otro duelo que no será sencillo. La U de Nuevo León está a nada de quedar fuera y ver como su increíble racha de 23 Liguillas consecutivas se va por la borda. Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar totalmente a los felinos, quienes apenas esta jornada pudieron rescatar el empate 1-1 contra Pumas en Ciudad Universitaria de la mano del argentino Juan Brunetta. Los regios son catorceavos de la clasificación con 15 puntos y se niegan a morir temprano en el semestre.
Chivas vs Cruz Azul
Domingo, 22 de noviembre
Estadio Akron
Jornada 17, Liga MX
Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)
Un duelo con tintes de Liguilla para dar por cerrada la fase regular. Tanto el Guadalajara como La Máquina están entre los cuatro primeros lugares de la clasificación y querrán quedar lo mejor acomodados posible para encarar la Fiesta Grande. Apenas el torneo pasado les tocó enfrentarse en las semifinales, con los cementeros avanzando 3-4 global. En esta jornada, el Rebaño Sagrado le pegó a Monterrey por la mínima de Roberto 'Piojo' Alvarado.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.