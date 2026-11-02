El calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 al León
Cruz Azul y León se enfrentaron este domingo 1° de noviembre, en la cancha del estadio Banorte, para el partido corresponidente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2026.
Con goles de Andrés Montaño y de José Paradela, los vigentes campeones del fútbol mexicano vencieron 2-1 a los Panzas Verdes de León, quienes descontaron en el agregado del compromiso, por conducto del 'Platano' Alvarado, por la vía del penal.
Con este resultado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se posiciona en el tercer lugar de la tabla general, con 29 unidades. Empatado en puntos con el Club América, que es el líder de la competencia, y con las Chivas Rayadas de Guadalajara, que figuran como segundos en la tabla general.
Aquí están los últimos partidos de los celestes en la fase regular:
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 16, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar a los felinos. Cayeron 3-0 ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 15 y están fuera de la liguilla por el campeonato mexicano, algo que no ocurría desde el torneo de Apertura 2014.
Chivas vs Cruz Azul
Domingo, 22 de noviembre
Estadio Akron
Jornada 17, Liga MX
Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)
Un duelo con tintes de Liguilla para dar por cerrada la fase regular. Tanto el Guadalajara como La Máquina están entre los cuatro primeros lugares de la clasificación y querrán quedar lo mejor acomodados posible para encarar la Fiesta Grande. Apenas el torneo pasado les tocó enfrentarse en las semifinales, con los cementeros avanzando 3-4 global. En esta jornada, el Rebaño Sagrado le pegó a Monterrey por la mínima de Roberto 'Piojo' Alvarado.
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94