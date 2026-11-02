El calendario de los siguientes partidos de Cruz Azul tras vencer 2-1 al León

Cruz Azul y León se enfrentaron este domingo 1° de noviembre, en la cancha del estadio Banorte, para el partido corresponidente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Andrés Montaño y de José Paradela, los vigentes campeones del fútbol mexicano vencieron 2-1 a los Panzas Verdes de León, quienes descontaron en el agregado del compromiso, por conducto del 'Platano' Alvarado, por la vía del penal.

Con este resultado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se posiciona en el tercer lugar de la tabla general, con 29 unidades. Empatado en puntos con el Club América, que es el líder de la competencia, y con las Chivas Rayadas de Guadalajara, que figuran como segundos en la tabla general.

Aquí están los últimos partidos de los celestes en la fase regular:

VICTORIAAAAAAAAA.



TRES PUNTOS MÁS Y SEGUIMOS.



DALE, MÁQUINAAAAAA. pic.twitter.com/cJ8Eh1Nxwg — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 26, 2026

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Juan Brunetta y Alan Franco | Manuel Velasquez/GettyImages

Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar a los felinos. Cayeron 3-0 ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 15 y están fuera de la liguilla por el campeonato mexicano, algo que no ocurría desde el torneo de Apertura 2014.

Chivas vs Cruz Azul

Domingo, 22 de noviembre

Estadio Akron

Jornada 17, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Roberto Alvarado | Jam Media/GettyImages

Un duelo con tintes de Liguilla para dar por cerrada la fase regular. Tanto el Guadalajara como La Máquina están entre los cuatro primeros lugares de la clasificación y querrán quedar lo mejor acomodados posible para encarar la Fiesta Grande. Apenas el torneo pasado les tocó enfrentarse en las semifinales, con los cementeros avanzando 3-4 global. En esta jornada, el Rebaño Sagrado le pegó a Monterrey por la mínima de Roberto 'Piojo' Alvarado.