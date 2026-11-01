El calendario de los siguientes partidos de Tigres tras caer 3-0 contra el Pachuca
La noche del sábado 31 de octubre del 2026, en la cancha del estadio Hidalgo, los Tuzos del Pachuca se enfrentaron a los Tigres de la UANL, en el partido correspondiente a la fecha número 15 por el torneo de Apertura 2026.
Con un doblete de Salomón Rondón y otro más de Kennedy, Tigres cayó 3-0 ante los Tuzos, y sentenció así su participación en el torneo, pues precisan de un verdadero milagro para clasificar.
Con este resultado, los Tigres de la UANL están prácticamente fuera de la liguilla, algo que no ocurría desde hace 12 años. La última vez que la 'U' de Nuevo León no clasificó a la fiesta grande del fútbol mexicano, fue en el torneo de Clausura 2014. Sin duda alguna, esto deberá marcar un antes y un después en la institución regiomontana.
Aquí está el calendario de los siguientes juegos de Tigres:
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 16, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Rey Midas y sus dirigidos reciben al actual campeón del fútbol mexicano, en un partido donde muchas cosas estarán en juego seguramente. Joel Huiqui ha recibido varias críticas a lo largo del semestre, pero la directiva lo respalda en su búsqueda por el bicampeonato. Las últimas tres visitas de los cementerios al Volcán acabaron del mismo modo, con empates 1-1.
Tigres vs América
Sábado, 21 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 17, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Tal vez, sea un duelo de vida o muerte, ya que a diferencia de los azulcremas, que están en lo más alto de la tabla, los felinos aún no tienen su ticket en mano para estar en la Fiesta Grande. Lamentablemente para los regios, la última ocasión que las Águilas acudieron al recinto universitario se llevaron el triunfo por 1-3.
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94