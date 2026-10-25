El calendario de los siguientes partidos de Tigres tras empatar 1-1 contra Pumas UNAM
La noche del sábado 24 de octubre del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM se enfrentaron a los Tigres de la UANL, en el partido correspondiente a la fecha número 14 por el torneo de Apertura 2026.
Con goles de Robert Morales y Juan Brunetta, Tigres y Pumas empatan a un gol, en un resultado que no ayuda para nada a sus aspiraciones a la liguilla.
Aquí está el calendario de los siguientes juegos de Tigres:
Pachuca vs Tigres
Sábado, 31 de octubre
Estadio Hidalgo
Jornada 15, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Huracán tendrá el choque entre Tuzos y universitarios. Los hidalguenses han sido irregulares a lo largo del camino, pero son un equipo al que nunca se le puede hacer menos. El técnico Benjamín Mora intentará que sus pupilos se queden con las tres unidades porque tampoco tienen asegurada su estadía en la Fiesta Grande. El semestre pasado, El Volcán no pesó y los regios fueron vencidos 1-2 a pesar del gol de Ozziel Herrera.
Tigres vs Cruz Azul
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 16, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Rey Midas y sus dirigidos reciben al actual campeón del fútbol mexicano, en un partido donde muchas cosas estarán en juego seguramente. Joel Huiqui ha recibido varias críticas a lo largo del semestre, pero la directiva lo respalda en su búsqueda por el bicampeonato. Las últimas tres visitas de los cementerios al Volcán acabaron del mismo modo, con empates 1-1.
Tigres vs América
Sábado, 21 de noviembre
Estadio Universitario
Jornada 17, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Tal vez, sea un duelo de vida o muerte, ya que a diferencia de los azulcremas, que están en lo más alto de la tabla, los felinos aún no tienen su ticket en mano para estar en la Fiesta Grande. Lamentablemente para los regios, la última ocasión que las Águilas acudieron al recinto universitario se llevaron el triunfo por 1-3.
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.