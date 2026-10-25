El calendario de los siguientes partidos de Tigres tras empatar 1-1 contra Pumas UNAM

La noche del sábado 24 de octubre del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM se enfrentaron a los Tigres de la UANL, en el partido correspondiente a la fecha número 14 por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Robert Morales y Juan Brunetta, Tigres y Pumas empatan a un gol, en un resultado que no ayuda para nada a sus aspiraciones a la liguilla.

Aquí está el calendario de los siguientes juegos de Tigres:

Pachuca vs Tigres

Sábado, 31 de octubre

Estadio Hidalgo

Jornada 15, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Salomón Rondón | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El Huracán tendrá el choque entre Tuzos y universitarios. Los hidalguenses han sido irregulares a lo largo del camino, pero son un equipo al que nunca se le puede hacer menos. El técnico Benjamín Mora intentará que sus pupilos se queden con las tres unidades porque tampoco tienen asegurada su estadía en la Fiesta Grande. El semestre pasado, El Volcán no pesó y los regios fueron vencidos 1-2 a pesar del gol de Ozziel Herrera.

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

El Rey Midas y sus dirigidos reciben al actual campeón del fútbol mexicano, en un partido donde muchas cosas estarán en juego seguramente. Joel Huiqui ha recibido varias críticas a lo largo del semestre, pero la directiva lo respalda en su búsqueda por el bicampeonato. Las últimas tres visitas de los cementerios al Volcán acabaron del mismo modo, con empates 1-1.

Tigres vs América

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Brian Rodríguez | Hector Vivas/GettyImages

Tal vez, sea un duelo de vida o muerte, ya que a diferencia de los azulcremas, que están en lo más alto de la tabla, los felinos aún no tienen su ticket en mano para estar en la Fiesta Grande. Lamentablemente para los regios, la última ocasión que las Águilas acudieron al recinto universitario se llevaron el triunfo por 1-3.