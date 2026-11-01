El calendario de los siguientes partidos del América tras empatar 2-2 contra el Toluca

Las Águilas del América y los Diablos Rojos de Toluca se enfrentaron el sábado 31 de octubre, en la cancha del estadio Banorte, para afrontar el duelo correspondiente a la fecha número 15 por el torneo de Apertura 2026.

Con un doblete de Henry Martín, la escuadra azulcrema empató 2-2 ante los Diablos Rojos de Toluca, quienes descontaron por conducto de Federico Viñas y Alexis Vega. Santiago Bueno y Federico se fueron expulsados en los minutos finales de este compromiso.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Almada tendrán que concentrarse de lleno en sus siguientes compromisos de cara al cierre de la fase regular.

Pumas vs América

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Pumas | Jam Media/GettyImages

Una edición más del Clásico Capitalino y probablemente veamos otro encuentro de alarido debido a la necesidad que tienen los auriazules de ganar para no decir adiós antes de la Liguilla. El proyecto del argentino Esteban Solari no ha salido como se tenía esperado a pesar de la continuidad de gran parte de la plantilla. En esta jornada, los universitarios se quedaron a nada de sumar de a tres, pero Tigres les arruinó todo al igualar 1-1. Universidad aparece en el doceavo escalón con 17 unidades.

Tigres vs América

Sábado, 21 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 17, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Juan Brunetta y Alan Franco | Manuel Velasquez/GettyImages

Vaya cierre que tiene el Ave en la fase regular, ya que enfrenta a otro rival que está urgido de victorias para no quedarse fuera de la Fiesta Grande porque está en puesto 14 con 15 unidades. La partida del histórico francés André-Pierre Gignac fue apenas el inicio del desplome regio, que luego perdió al técnico argentino Guido Pizarro, llegando los cambios en la directiva. Víctor Manuel Vucetich no ha podido enderezar el barco y la U de Nuevo León está por ver cortada su racha de 23 Liguillas al hilo.