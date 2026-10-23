EL CDS actúa contra Javier Tebas por comparar al Real Madrid con grupos radicales
La riña entre Javier Tebas y el Real Madrid sigue sumando capítulos: ahora, fue el Consejo Superior de Deportes el que se metió para actuar de oficio ante las declaraciones del presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF.
En sus dichos, Tebas había comparado las formas de Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda del Nazismo, algo que generó una tremenda indignación puertas adentro del club Blanco. Continuando con su reclamo, en el partido de UEFA Champions League frente al RB Leipzig una pancarta alusiva al caso Negreira en uno de los fondos del Bernabéu, pidiendo que la denuncia no quede impune.
El CSD emitió un comunicado que confirma que "ha elevado este jueves una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga". Tebas había tenido declaraciones muy poco felices para con el canal oficial del club capitalino, señalando que su accionar "recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".
La posible infracción del reglamento está tipificada bajo la consigna “los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos”. El Real Madrid, en un extenso comunicado, pidió su remoción inmediata de los cargos que ocupa.
A su vez, el CSD considera en su comunicado que "la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad".
Cabe destacar que fue justamente el CSD el que denunció a Luis Rubiales ante el TAD por su comportamiento para con Jenni Hermoso y otras jugadoras del plantel luego de la consagración del equipo femenino español en la Copa del Mundo de la FIFA disputada en Australia.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.