EL CDS actúa contra Javier Tebas por comparar al Real Madrid con grupos radicales

La riña entre Javier Tebas y el Real Madrid sigue sumando capítulos: ahora, fue el Consejo Superior de Deportes el que se metió para actuar de oficio ante las declaraciones del presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF.

En sus dichos, Tebas había comparado las formas de Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda del Nazismo, algo que generó una tremenda indignación puertas adentro del club Blanco. Continuando con su reclamo, en el partido de UEFA Champions League frente al RB Leipzig una pancarta alusiva al caso Negreira en uno de los fondos del Bernabéu, pidiendo que la denuncia no quede impune.

El CSD emitió un comunicado que confirma que "ha elevado este jueves una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga". Tebas había tenido declaraciones muy poco felices para con el canal oficial del club capitalino, señalando que su accionar "recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two | Arnold Jerocki/GettyImages

La posible infracción del reglamento está tipificada bajo la consigna “los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos”. El Real Madrid, en un extenso comunicado, pidió su remoción inmediata de los cargos que ocupa.



A su vez, el CSD considera en su comunicado que "la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad".



Cabe destacar que fue justamente el CSD el que denunció a Luis Rubiales ante el TAD por su comportamiento para con Jenni Hermoso y otras jugadoras del plantel luego de la consagración del equipo femenino español en la Copa del Mundo de la FIFA disputada en Australia.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27