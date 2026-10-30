El defensa central en la mira del Monterrey para fichar en el mercado invernal

Matías Almeyda tiene claro que una de las grandes prioridades del Monterrey para el mercado de invierno será reforzar su defensa central. A lo largo del semestre en curso se ha evidenciado que Rayados es débil en la zona baja, una carencia que tienen que resolver en el periodo de pases.

Uno de los nombres que ha ganado fuerza dentro de la institución es Eduardo Bauermann, defensor brasileño que actualmente pertenece al Pachuca. El futbolista reúne características que resultan atractivas para el cuerpo técnico de Rayados, especialmente por su experiencia dentro de la Liga MX y sus condicions físicas para competir en defensa.

🚨🤠 EXCL. Monterrey se interesa en Eduardo Bauermann para 2027.



->Primeros contactos iniciales

->Pachuca dispuesto a vender

->Almeyda ha pedido reforzar la defensa, el 🇧🇷 perfil que encaja en Liga MX



DETALLES.https://t.co/1dVQMszy6W — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 30, 2026

Sin embargo, el presente deportivo del zaguero está lejos de ser el esperado. Bauermann atraviesa una etapa complicada en cuanto a rendimiento individual, situación que coincide con el dramático bajón competitivo del Pachuca. El cuadro del estado de Hidalgo a todas luces vive un presente decadente.

Este escenario ha provocado que tanto el jugador como la institución comiencen a contemplar una separación durante el próximo mercado de transferencias. Existe la sensación de que el ciclo entre ambas partes podría encontrarse agotado, siendo el caso, un cambio de aires sería benéfico para club y jugador.

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, ya se han producido los primeros contactos entre las partes involucradas para explorar las posibilidades de concretar el movimiento. Pachuca estaría dispuesto a negociar la salida del brasileño, mientras que Monterrey valora condiciones antes de ofertar.

Un aspecto importante dentro de las conversaciones es la postura de Matías Almeyda. El entrenador argentino habría dado su aprobación para incorporar a Bauermann, considerando que su perfil encaja con las necesidades actuales del equipo. Matías entiende que no tiene en su plantel un central mejor que Eduardo.

Por ahora, Monterrey mantiene al brasileño entre sus alternativas para fortalecer la plantilla de cara a 2027. La disposición del Pachuca para negociar y el visto bueno del cuerpo técnico representan factores favorables para una posible transferencia. Sin embargo, todavía deberán resolverse las condiciones económicas antes de considerar cerrado cualquier movimiento.