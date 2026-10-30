El defensa central en la mira del Monterrey para fichar en el mercado invernal
Matías Almeyda tiene claro que una de las grandes prioridades del Monterrey para el mercado de invierno será reforzar su defensa central. A lo largo del semestre en curso se ha evidenciado que Rayados es débil en la zona baja, una carencia que tienen que resolver en el periodo de pases.
Uno de los nombres que ha ganado fuerza dentro de la institución es Eduardo Bauermann, defensor brasileño que actualmente pertenece al Pachuca. El futbolista reúne características que resultan atractivas para el cuerpo técnico de Rayados, especialmente por su experiencia dentro de la Liga MX y sus condicions físicas para competir en defensa.
Sin embargo, el presente deportivo del zaguero está lejos de ser el esperado. Bauermann atraviesa una etapa complicada en cuanto a rendimiento individual, situación que coincide con el dramático bajón competitivo del Pachuca. El cuadro del estado de Hidalgo a todas luces vive un presente decadente.
Este escenario ha provocado que tanto el jugador como la institución comiencen a contemplar una separación durante el próximo mercado de transferencias. Existe la sensación de que el ciclo entre ambas partes podría encontrarse agotado, siendo el caso, un cambio de aires sería benéfico para club y jugador.
De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, ya se han producido los primeros contactos entre las partes involucradas para explorar las posibilidades de concretar el movimiento. Pachuca estaría dispuesto a negociar la salida del brasileño, mientras que Monterrey valora condiciones antes de ofertar.
Un aspecto importante dentro de las conversaciones es la postura de Matías Almeyda. El entrenador argentino habría dado su aprobación para incorporar a Bauermann, considerando que su perfil encaja con las necesidades actuales del equipo. Matías entiende que no tiene en su plantel un central mejor que Eduardo.
Por ahora, Monterrey mantiene al brasileño entre sus alternativas para fortalecer la plantilla de cara a 2027. La disposición del Pachuca para negociar y el visto bueno del cuerpo técnico representan factores favorables para una posible transferencia. Sin embargo, todavía deberán resolverse las condiciones económicas antes de considerar cerrado cualquier movimiento.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.