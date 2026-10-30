El delantero más deseado dentro del mercado de la Liga MX
Robert Morales se perfila como uno de los delanteros más codiciados de cara al próximo mercado de fichajes de la Liga MX. El atacante paraguayo, hoy cedido por Toluca a Pumas, cuenta con diferentes alternativas para continuar su carrera profesional, incluyendo propuestas potenciales dentro y fuera del fútbol mexicano.
La situación contractual del futbolista representa uno de los principales atractivos para sus pretendientes. Toluca estaría dispuesto a negociar su transferencia definitiva por una cifra alrededor de los cuatro millones de dólares, cantidad que abre la posibilidad de una operación durante el invierno y permite que diferentes instituciones valoren su fichaje.
Pumas aparece como uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del delantero. El conjunto universitario desea adquirir su carta y garantizar su continuidad más allá del préstamo vigente. Los de la UNAM entienden que Robert es uno de sus hombres de más peso en la cancha y no quieren perderle.
Sin embargo, la competencia será dura. Cruz Azul también mantiene al atacante dentro de su radar como una alternativa para fortalcer su ofensiva. Los de La Noria ven en Robert un jugador ideal para reemplazar a Gabriel Fernández, hoy más fuera que dentro del equipo.
Tigres es otro de los clubes que sigue de cerca la situación del futbolista. La institución regia ya valora el armado del plantel ante su terrible semestre. Un fichaje prioritario es el de un centro delantero y en la figura de Morales se ve a uno que puede llegar a sumar al segundo.
El panorama tampoco se limita exclusivamente al fútbol mexicano. Desde la MLS también se reporta interés por hacerse con los servicios de Morales, circunstancia que podría incrementar la competencia por su contratación. La posibilidad de continuar su carrera en Estados Unidos representa otra alternativa para el atacante sudamericano.
Por ahora, el futuro de Robert Morales permanece abierto y todo apunta a que será uno de los nombres más mencionados durante el mercado invernal. Pumas buscará retenerlo, mientras Cruz Azul, Tigres y clubes de la MLS aparecen como posibles destinos. Toluca tendrá la última palabra sobre su transferencia definitiva.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.