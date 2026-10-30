El delantero más deseado dentro del mercado de la Liga MX

Robert Morales se perfila como uno de los delanteros más codiciados de cara al próximo mercado de fichajes de la Liga MX. El atacante paraguayo, hoy cedido por Toluca a Pumas, cuenta con diferentes alternativas para continuar su carrera profesional, incluyendo propuestas potenciales dentro y fuera del fútbol mexicano.

La situación contractual del futbolista representa uno de los principales atractivos para sus pretendientes. Toluca estaría dispuesto a negociar su transferencia definitiva por una cifra alrededor de los cuatro millones de dólares, cantidad que abre la posibilidad de una operación durante el invierno y permite que diferentes instituciones valoren su fichaje.

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🇵🇾 Rodrigo Celorio de TUDN informa que Pumas quiere comprar a Robert Morales y Toluca pide 4 MDD.



💥 Pero ojo que Cruz Azul, Tigres y desde la MLS vendrían ofertas dispuestas a pagar más que los Pumas para poder llevárselo, según Récord. pic.twitter.com/Xih9xinXq5 — Futbol Total (@futboltotal) October 30, 2026

Pumas aparece como uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del delantero. El conjunto universitario desea adquirir su carta y garantizar su continuidad más allá del préstamo vigente. Los de la UNAM entienden que Robert es uno de sus hombres de más peso en la cancha y no quieren perderle.

Sin embargo, la competencia será dura. Cruz Azul también mantiene al atacante dentro de su radar como una alternativa para fortalcer su ofensiva. Los de La Noria ven en Robert un jugador ideal para reemplazar a Gabriel Fernández, hoy más fuera que dentro del equipo.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Tigres es otro de los clubes que sigue de cerca la situación del futbolista. La institución regia ya valora el armado del plantel ante su terrible semestre. Un fichaje prioritario es el de un centro delantero y en la figura de Morales se ve a uno que puede llegar a sumar al segundo.

El panorama tampoco se limita exclusivamente al fútbol mexicano. Desde la MLS también se reporta interés por hacerse con los servicios de Morales, circunstancia que podría incrementar la competencia por su contratación. La posibilidad de continuar su carrera en Estados Unidos representa otra alternativa para el atacante sudamericano.

Por ahora, el futuro de Robert Morales permanece abierto y todo apunta a que será uno de los nombres más mencionados durante el mercado invernal. Pumas buscará retenerlo, mientras Cruz Azul, Tigres y clubes de la MLS aparecen como posibles destinos. Toluca tendrá la última palabra sobre su transferencia definitiva.

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