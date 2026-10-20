El delantero que podría llegar a Monterrey en el mercado de invierno

Los Rayados de Monterrey ya trabajan en la planificación de su plantilla para el siguiente torneo de la Liga MX y una de las principales prioridades será incorporar un nuevo centro delantero. La directiva regia pretende fortalecer su ataque y llevar un '9' que compita y presione de forma directa a Hugo Cuypers, titular intocable.

Uno de los movimientos que podrían facilitar la llegada de un nuevo atacante está relacionado con Uros Durdevic, quien no entra en los planes deportivos de Matías Almeyda para la próxima campaña. Ante este escenario, Monterrey ha comenzado a identificar posibles sustitutos y existe un candidato que reúne condiciones para convertirse en refuerzo.

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Julián Carranza de Necaxa tiene una conexión directa con Dennis te Kloese y no es una locura verlo en Monterrey el próximo torneo.🔥



➡️ Multimedios informa que "él lo llevo a Feyenoord, luego lo vendió a Necaxa y ahora podría ficharlo para Rayados". pic.twitter.com/FUdVi6hFyw — Futbol Total (@futboltotal) October 19, 2026

El futbolista que gana enteros dentro de las oficinas de Rayados es Julián Carranza, actual delantero del Necaxa. El atacante argentino aparece como una alternativa seria para fortalecer la ofensiva de Rayados, especialmente por el conocimiento que existe sobre sus características futbolísticas y la confianza que genera entre los dirigentes.

Uno de los factores que podría resultar determinante en esta operación es la presencia de Dennis te Kloese, actual director deportivo de Monterrey. En su tiempo, fue éste último quien llevó a Carranza al fútbol de Europa con el Feyenoord de los Países Bajos.

Pachuca v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Esta relación representa un punto favorable para el delantero argentino, quien cuenta con el respaldo del directivo con más poder dentro del club del norte del país. En Monterrey consideran que Carranza podría convertirse en una alternativa interesante para renovar el ataque, aunque todavía existen distintos aspectos que deberán evaluarse antes de avanzar.

Por ahora, el interés de Rayados es real, pero todavía no existe una oferta formal presentada al Necaxa para negociar la transferencia del futbolista. Se entiende que los sondeos comenzarán una vez que el torneo en curso llegue a su fin.

De esta manra, Julián Carranza comienza a posicionarse como uno de los nombres a seguir dentro del mercado de fichajes de la Liga MX. Su relación con Dennis te Kloese podría facilitar las conversaciones, aunque cualquier incorporación dependerá de las negociaciones entre los clubes y de las condiciones económicas de la operación.