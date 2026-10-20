El delantero que podría llegar a Monterrey en el mercado de invierno
Los Rayados de Monterrey ya trabajan en la planificación de su plantilla para el siguiente torneo de la Liga MX y una de las principales prioridades será incorporar un nuevo centro delantero. La directiva regia pretende fortalecer su ataque y llevar un '9' que compita y presione de forma directa a Hugo Cuypers, titular intocable.
Uno de los movimientos que podrían facilitar la llegada de un nuevo atacante está relacionado con Uros Durdevic, quien no entra en los planes deportivos de Matías Almeyda para la próxima campaña. Ante este escenario, Monterrey ha comenzado a identificar posibles sustitutos y existe un candidato que reúne condiciones para convertirse en refuerzo.
El futbolista que gana enteros dentro de las oficinas de Rayados es Julián Carranza, actual delantero del Necaxa. El atacante argentino aparece como una alternativa seria para fortalecer la ofensiva de Rayados, especialmente por el conocimiento que existe sobre sus características futbolísticas y la confianza que genera entre los dirigentes.
Uno de los factores que podría resultar determinante en esta operación es la presencia de Dennis te Kloese, actual director deportivo de Monterrey. En su tiempo, fue éste último quien llevó a Carranza al fútbol de Europa con el Feyenoord de los Países Bajos.
Esta relación representa un punto favorable para el delantero argentino, quien cuenta con el respaldo del directivo con más poder dentro del club del norte del país. En Monterrey consideran que Carranza podría convertirse en una alternativa interesante para renovar el ataque, aunque todavía existen distintos aspectos que deberán evaluarse antes de avanzar.
Por ahora, el interés de Rayados es real, pero todavía no existe una oferta formal presentada al Necaxa para negociar la transferencia del futbolista. Se entiende que los sondeos comenzarán una vez que el torneo en curso llegue a su fin.
De esta manra, Julián Carranza comienza a posicionarse como uno de los nombres a seguir dentro del mercado de fichajes de la Liga MX. Su relación con Dennis te Kloese podría facilitar las conversaciones, aunque cualquier incorporación dependerá de las negociaciones entre los clubes y de las condiciones económicas de la operación.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.