El delantero que se podría reactivar dentro de los planes de Tigres

Tigres comienza a valorar el armado de la plantilla de cara al invierno y uno de los nombres que podría regresar a su agenda es Arthur Cabral. El delantero brasileño, actualmente en Botafogo, vuelve a aparecer como una alternativa para reforzar el ataque felino después de que su incorporación no se pudo firmar en verano.

La directiva regia ya intentó contratar al atacante en la pasada ventana de transferencias, cuando presentó una propuesta cercana a los nueve millones de dólares. Sin embargo, Botafogo rechazó aquella cantidad y decidió mantener al futbolista dentro de su plantilla, un movimiento que no fue lo mejor para el club.

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Tigres vuelve a la carga por Arthur Cabral ante la crisis que vive el brasileño en Botafogo.



➡️ En verano Tigres hizo una oferta cercana a 9 MDD (rechazada), hoy ESPN Brasil indica que ahora sí podrían darle una salida por una cifra menor. pic.twitter.com/qYoW0GUNLS — Futbol Total (@futboltotal) October 19, 2026

El panorama ha cambiado considerablemente desde entonces. Arthur Cabral no ha conseguido responder a las expectativas deportivas de Botafogo y su continuidad comienza a perder fuerza dentro de la institución brasileña. Hoy más que nunca el cuadro blanquinegro abre la puerta a su venta definitiva.

De acuerdo con información difundida por ESPN Brasil, Botafogo estaría dispuesto a facilitar la salida del atacante mediante una negociación económicamente más accesible. Hoy nueve millones de dólares podría ser una cifra incluso por encima de lo que espera el club del sur de América.

Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Esta nueva postura representa una oportunidad interesante para los de la UANL, quiens podrían encontrar condiciones mucho más favorables para negociar por un futbolista que anteriormente consideró importante. Sin embargo, la posibilidad de concretar su llegada todavía depende de distintos factores deportivos y económicos que deberán analizarse antes de establecer cualquier acercamiento formal.

Por ahora, Tigres mantiene una postura reservada respecto a la posible incorporación del brasileño. El club prefiere terminar el torneo y luego valorar opciones por Cabral. Los felinos saben que con un poco de paciencia, otros nombres estarán disponibles sobre la mesa.

De esta manera, Arthur Cabral vuelve a perfilarse como una opción para fortalecer la delantera universitaria, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su contratación. La disposición de Botafogo para negociar por una cantidad inferior podría facilitar cualquier acercamiento, pero Tigres esperará hasta finalizar la temporada antes de determinar si reactiva oficialmente su interés.