El delantero que se podría reactivar dentro de los planes de Tigres
Tigres comienza a valorar el armado de la plantilla de cara al invierno y uno de los nombres que podría regresar a su agenda es Arthur Cabral. El delantero brasileño, actualmente en Botafogo, vuelve a aparecer como una alternativa para reforzar el ataque felino después de que su incorporación no se pudo firmar en verano.
La directiva regia ya intentó contratar al atacante en la pasada ventana de transferencias, cuando presentó una propuesta cercana a los nueve millones de dólares. Sin embargo, Botafogo rechazó aquella cantidad y decidió mantener al futbolista dentro de su plantilla, un movimiento que no fue lo mejor para el club.
El panorama ha cambiado considerablemente desde entonces. Arthur Cabral no ha conseguido responder a las expectativas deportivas de Botafogo y su continuidad comienza a perder fuerza dentro de la institución brasileña. Hoy más que nunca el cuadro blanquinegro abre la puerta a su venta definitiva.
De acuerdo con información difundida por ESPN Brasil, Botafogo estaría dispuesto a facilitar la salida del atacante mediante una negociación económicamente más accesible. Hoy nueve millones de dólares podría ser una cifra incluso por encima de lo que espera el club del sur de América.
Esta nueva postura representa una oportunidad interesante para los de la UANL, quiens podrían encontrar condiciones mucho más favorables para negociar por un futbolista que anteriormente consideró importante. Sin embargo, la posibilidad de concretar su llegada todavía depende de distintos factores deportivos y económicos que deberán analizarse antes de establecer cualquier acercamiento formal.
Por ahora, Tigres mantiene una postura reservada respecto a la posible incorporación del brasileño. El club prefiere terminar el torneo y luego valorar opciones por Cabral. Los felinos saben que con un poco de paciencia, otros nombres estarán disponibles sobre la mesa.
De esta manera, Arthur Cabral vuelve a perfilarse como una opción para fortalecer la delantera universitaria, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su contratación. La disposición de Botafogo para negociar por una cantidad inferior podría facilitar cualquier acercamiento, pero Tigres esperará hasta finalizar la temporada antes de determinar si reactiva oficialmente su interés.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.