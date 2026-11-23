La relación entre Vinicius Jr. y Xabi Alonso parece seguir dejando capítulos de tensión incluso después de su separación en el Real Madrid. El extremo brasileño protagonizó una polémica acción en redes sociales que ha sido interpretada como una muestra de satisfacción por el complicado momento deportivo que atraviesa su antiguo técnico.

El futbolista fue sorprendido dando un "me gusta" a una publicación de Instagram relacionada con la contundente derrota del Chelsea, actualmente dirigido por Alonso, frente al Leeds United. El conjunto londinense cayó por marcador de 1-4, resultado que provocó numerosas críticas hacia Xabi.

Vini se alegra de la derrota de Xabi Alonso 🔥



El brasileño le dio a 'me gusta' a un post con la derrota del Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, contra el Leeds (1-4). Ambos coincidieron la temporada pasada en el Real Madrid y tuvieron capítulos de tensión.



¿Sigue dolido Vini… pic.twitter.com/9TC1vmcbdA — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 23, 2026

La interacción del brasileño no pasó inadvertida entre los aficionados, especialmente por los antecedentes que existen entre ambos protagonistas. Aunque un simple gesto en redes sociales no demuestra necesariamente una intención de burla, el contexto de su relación profesional alimentó tales interpretaciones.

Durante su etapa compartida en el Real Madrid, Alonso y Vinicius protagonizaron diversos episodios de tensión que terminaron por deteriorar su relación. Las diferencias entre ambos trascendieron el terreno de juego y dejaron entrever una convivencia complicada, marcada por desacuerdos deportivos y dificultades para establecer una conexión sólida.

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

De hecho, dentro de las interpretaciones sobre la salida de Alonso del conjunto merengue, el desgaste de su relación con determinados integrantes del vestuario aparece como uno de los factores principales. Más allá de los resultados deportivos, las dificultades para gestionar a ciertas figuras habrían debilitado considerablemente su continuidad.

En ese escenario, Vinicius habría tenido un papel especialmente relevante debido a su importancia dentro de la plantilla y al peso que representa para la institución. Sin embargo, atribuir únicamente al brasileño la destitución del entrenador sería precipitado.

Ahora, con Alonso intentando consolidar una nueva etapa profesional al frente del Chelsea, el gesto del atacante vuelve a colocar su antigua relación bajo los reflctores. La polémica demuestra que Xabi nunca terminó por ser bien recibido por Vinicius.