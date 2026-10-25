Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué va camino a convertirse en una leyenda de este deporte, y su capacidad para aparecer en los partidos más importantes. El delantero francés marcó los dos goles del Real Madrid en la victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico de este domingo 25 de octubre, correspondiente a la décima jornada de LaLiga.



El atacante abrió el marcador a los 41 minutos y, después del empate de Raphinha en el segundo tiempo, convirtió el tanto decisivo a los 87 minutos para darle el triunfo al conjunto merengue.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

La actuación de Mbappé llegó en un momento especialmente significativo. Este lunes 26 de octubre se celebrará en Londres la ceremonia del Balón de Oro 2026, en la que el francés aparece entre los candidatos a quedarse con el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Su doblete ante el máximo rival del Real Madrid, apenas 24 horas antes de la gala, reavivó una pregunta entre los aficionados: ¿puede este rendimiento influir en la elección del ganador?

¿El doblete de Mbappé ante el Barcelona influye en la votación del Balón de Oro 2026?

La respuesta es que el doblete de Mbappé en el Clásico no tendrá ninguna influencia en la votación del Balón de Oro 2026. El motivo es que los votos ya fueron emitidos y el período de evaluación de los futbolistas terminó varios meses antes del enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona.

La votación oficial se cerró el pasado 28 de septiembre, cuando los 100 periodistas encargados de elegir al ganador presentaron sus respectivas listas de candidatos. Por lo tanto, ningún rendimiento posterior a esa fecha puede modificar los resultados.

Pero hay otro detalle importante: el Balón de Oro 2026 reconoce las actuaciones correspondientes a la temporada 2025-26, con un período de evaluación comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial.

Esto significa que los partidos de la actual temporada 2026-27, incluido el Clásico de este domingo, no forman parte de los méritos considerados para la edición de este año.

Mbappé deberá esperar hasta la ceremonia del lunes para conocer si sus actuaciones durante el período evaluado fueron suficientes para conquistar el primer Balón de Oro de su carrera. Mientras tanto, sus dos goles ante Barcelona podrían convertirse en un argumento para comenzar a construir su candidatura de cara a la edición de 2027, pero no cambiarán el resultado del premio que se entregará en Londres.