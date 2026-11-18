Rafael Márquez puede respirar tranquilo. Al menos por unos meses. Después de seis partidos, el técnico consiguió su primera victoria al frente de la selección mexicana. El Tri se impuso por la mínima diferencia a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf y consiguió avanzar al Final Four.

Tras clasificar en cuarto lugar, el equipo azteca tendrá que enfrentarse a Estados Unidos, que derrotó a Haití por marcador global de 8-0.

En conferencia de prensa, Márquez compartió sus conclusiones del partido frente a los Reggae Boyz. El exjugador del FC Barcelona se dijo contento por conseguir su primer triunfo al frente de la selección mexicana y destacó el rendimiento de su equipo, sobre todo en la primera mitad.

Sin embargo, señaló que el combinado azteca tuvo "muchas jugadas claras que no pudimos concretar".

El entrenador se mostró autocrítico y mencionó que no se va "satisfecho" del Gigante de Acero tras el triunfo ante Jamaica.

No estoy satisfecho, hay que seguir mejorando, pero la actitud del equipo es algo que hay que rescatar y tratar de mantener Rafa Márquez

Rafael Márquez destacó que México debe trabajar en la contundencia | Jam Media/GettyImages

Rafa Márquez sobre el rival de México para el Final Four: "Que sea Estados Unidos es un extra"

El estratega habló sobre el próximo rival de México en la Liga de Naciones de la Concacaf: Estados Unidos. Ambas escuadras se verán las caras en las semifinales del torneo en marzo de 2027.

Márquez se mostró confiado y aseguró que si el Tri quiere conseguir el bicampeonato necesita enfrentarse "a todos".

Y ahora nos toca enfrentar a Estados Unidos, así que nos preparáremos bien. Hay mucho tiempo por delante y ya cuando se acerque empezaremos a prepararnos para enfrentarlos. Y es una nueva oportunidad, y es un extra enfrentar a Estados Unidos Rafael Márquez

México se medirá a EEUU en el Final Four de la Concacaf | Jam Media/GettyImages

Márquez ya sabe lo que es enfrentar al USMNT. En octubre pasado, ambas escuadras se enfrentaron en un duelo amistoso, y el cuadro de las Barras y las Estrellas ganó por marcador de 3-0.

Rafa Márquez: "El equipo mejoró en actitud y concentración"

Cuando se le cuestionó sobre la diferencia entre los partidos de ida y vuelta, Márquez destacó la mejoría que le equipo mexicano mostró en su actitud y sacrificio.

Yo creo que hoy la actitud y el tema de concentración estuvieron mucho mejor, el equipo hizo un gran esfuerzo físico, estuvieron más intensos Rafa Márquez

Márquez indicó que busca la manera de seguir trabajando con los seleccionados, a pesar de no poder tenerlos a su disposición salvo en las Fechas FIFA. El técnico mencionó que la selección todavía tiene que mejorar en su contundencia.

El tema de contundencia nos sigue faltando, tuvimos mucha llegada, sobre todo en el primer tiempo, pero desafortunadamente no las concretamos, hay que seguir trabajando en eso Rafa Márquez