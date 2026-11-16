El exentrenador de Cristiano Ronaldo que rechaza las críticas de Erik ten Hag contra el portugués

Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, ha levantado una polémica por sus declaraciones en las que arremetió contra la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo durante su segunda etapa en los diablos rojos.

Rudi García, quizá sin darse cuenta, salió en defensa del cinco veces ganador del Balón de Oro con una pequeña revelación: “Era el primero en llegar y el último en marcharse”.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El neerlandés acaparó los titulares cuando arremetió contra Ronaldo en dos impactantes entrevistas. En primer lugar, criticó los hábitos de entrenamiento del delantero, afirmando que “no se preparaba” adecuadamente para los partidos durante su segunda etapa en Old Trafford. Ten Hag también afirmó que Ronaldo les decía a sus compañeros del United que “se reservaran las piernas” en los entrenamientos.

Ten Hag y Cristiano Ronaldo coincidieron en el Manchester United | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Y por si esto fuera poco, el técnico no tardó en remachar el golpe afirmando que Ronaldo “ya no era capaz” de “sacar el máximo partido a cada día” ni de estar lo suficientemente “en forma” como para jugar en la Premier League semana tras semana.

Estas acusaciones van en contra de todo aquello sobre lo que Ronaldo ha construido su carrera: largas horas en el gimnasio, dietas extremas, horas extra en el campo. Para la leyenda portuguesa su máxima siempre fue trabajo, trabajo y más trabajo, desde que era un adolescente en el Sporting de Lisboa hasta el ocaso de su carrera en Arabia Saudí, según su antiguo entrenador, García.

Puede que el técnico francés durara menos de una temporada al frente del Al Nassr, pero tuvo el privilegio de tener a sus órdenes a Cristiano Ronaldo. García era el entrenador cuando el icono del Real Madrid dio el salto sensacional a la Liga Profesional de Arabia Saudí en enero de 2023.

Rudi García relató cómo fue su experiencia con Ronaldo a The Athletic, centrándose en la ética de trabajo de la superestrella sin que nadie se lo preguntara. “Fue muy fácil porque es un jugador fantástico; todo el mundo lo sabe”, afirmó.

Cristiano Ronaldo en su presentación con el Al Nassr, junto a Rudi García | Anadolu/GettyImages

“Pero también es una gran persona y un gran profesional. Cuando le ves cómo se emociona, sabes que vive para el fútbol. Lo descubrí al verle entrenar. Era el primero en llegar y el último en marcharse. Celebraba las pequeñas competiciones que hacíamos en los entrenamientos como si hubiera ganado la Champions League, con su famosa celebración”, concluyó.

Ten Hag se queda solo

Las declaraciones de Rudi García coinciden con la percepción generalizada sobre la ética de trabajo de Ronaldo. El jugador, de 41 años, ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de los años, pero nunca antes de la diatriba de Ten Hag se habían vertido acusaciones generalizadas de pereza o falta de disciplina.

Su antiguo compañero en el United, Ben Foster, desveló los hábitos de Ronaldo allá por 2025. “Siempre estaba al cien por cien, era el primero en llegar y el último en marcharse del entrenamiento”, declaró a talkSPORT.

“A veces llegaba temprano y él ya estaba allí. Ya se había hecho todos sus masajes y estaba en el gimnasio”, añadió.

Gareth Bale y Cristiano Ronaldo formaron parte de la famosa "BBC" en el Real Madrid | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

También el que fue su compañero en el Real Madrid, Gareth Bale, reveló lo obsesivo que era Cristiano durante la época que compartieron vestuario. “Ya fuera en los entrenamientos o en los partidos, lo único que quería era marcar. Tenía una motivación increíble”, afirmó el galés en el podcast Stick to Football.

Raphaël Varane, que jugó con Ronaldo en el Real Madrid y en el United, se hizo eco de esas palabras. “Se preocupa por todo, por cada detalle. Su motivación en cada sesión de entrenamiento, en cada partido, era enorme. Era una máquina”.

Es difícil ignorar las abrumadoras pruebas que contradicen las afirmaciones de Ten Hag, sobre todo si se echa un vistazo a la trayectoria de Ronaldo. El delantero ha ganado títulos en todos los clubes por los que ha pasado a lo largo de su emblemática carrera, incluidas cinco Champions League.

El portugués está destinado a convertirse en el primer jugador de la historia en marcar 1.000 goles, y acaba de retirarse de la selección con 234 partidos y 146 goles con Portugal, ambos récords en el fútbol internacional masculino.

A pesar de todo el dinero, la fama y el éxito que Cristiano Ronaldo ha conseguido fuera del terreno de juego, son su empuje y sus ganas de seguir ampliando su legado lo que le hace seguir atándose las botas semana tras semana. Podría, sin duda, “cuidarse las piernas” y retirarse, pero, en cambio, sigue practicando el deporte que ama a sus 41 años, cuando ya no tiene nada que demostrar.

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