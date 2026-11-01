Ten Hag vuelve a arremeter contra Cristiano Ronaldo: "Desde que salió del Real Madrid, se acabó"

Erik ten Hag reapareció en medios para volver a cargar contra Cristiano Ronaldo. El director técnico neerlandés habló con ESPN NL y habló de su experiencia con el legendario delantero portugués en el Manchester United.

Ten Hag dirigió a Ronaldo entre junio y noviembre de 2022, cuando el 'Bicho' salió de los Red Devils. En este periodo, el técnico y el futbolista protagonizaron varios desacuerdos. El estratega tomó la decisión de mandar al veterano al banco de suplentes después de los constantes choques, indisciplinas y desplantes, según sus palabras.

En su entrevista más reciente, Erik ten Hag se mostró especialmente crítico con el nivel de Ronaldo y llegó al punto de afirmar que desde su salida del Real Madrid, el delantero portugués dejó de estar en la élite.

En mi opinión, Cristiano es, sin duda, un jugador fantástico y uno de los mejores de todos los tiempos. Pero la realidad es que, en los últimos siete u ocho años, Cristiano ya no ha sido capaz de rendir a ese nivel (...) Desde el momento en que fue traspasado a la Juventus, aquello llegó, en la práctica, a su fin Erik ten Hag a ESPN NL

El técnico neerlandés elogió al Real Madrid y afirmó que la directiva merengue siempre sabe cuándo deshacerse de un futbolista, por más legendario que este sea.

Sobres sus diferencias con el 'Comandante', el actual director deportivo del FC Twente señaló que cuando el delantero llegó al Manchester United, le explicó cuál sería su rol, lo que esperaba de él y cuál sería el estilo de juego que tendría el equipo, sin embargo, ten Hag arremetió de nueva cuenta contra Cristiano y aseguró que el legendario goleador "ya no tenía la capacidad de soportar el duro trabajo que se requería".

Eso implica llevarse a uno mismo al límite cada día, entrenar a la máxima intensidad y mantener una forma física óptima. Eso era absolutamente fundamental en la Premier League (...) Y si no estás en una condición física óptima, ya sea en la Premier League, en la Liga de Campeones o con la selección portuguesa, sencillamente no tienes ninguna posibilidad de triunfar ten Hag

Ten Hag volvió a hablar de su mala relación con Cristiano Ronaldo en el Manchester United | Stu Forster/GettyImages

Cristiano Ronaldo salió del Manchester United a finales de noviembre de 2022 y en enero de 2023 fichó con el Al-Nassr, donde suma 154 partidos, 131 goles y 25 asistencias.

Tras su salida del Manchester United en octubre de 2024, ten Hag tuvo un brevísimo paso de dos meses por el Bayer Leverkusen en 2025 y actualmente es el director deportivo del FC Twente, club al que llegó en febrero de 2026.