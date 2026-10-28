El FC Barcelona apunta a un defensor de la Premier League de cara al mercado de verano

Las bajas en la defensa encendieron las alarmas en el FC Barcelona durante el transcurso de la temporada 2026/27.

Ante la necesidad de ampliar las opciones de Hansi Flick en la última línea, la dirección deportiva encabezada por Deco analiza posibles incorporaciones y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Tarik Muharemović, actual jugador del Leeds United de la Premier League.

Muharemovic, una opción que gana fuerza

Según informó el medio inglés TeamTALK, el Barcelona sigue de cerca la evolución del central de 23 años y contempla la posibilidad de intentar su fichaje en el verano de 2027. Su perfil encaja en la búsqueda de un defensor zurdo, con presencia física y capacidad para contribuir en la salida de balón, características que podrían ampliar los recursos tácticos del técnico alemán.

Muharemović mide 1,92 metros y sobresale por su fortaleza en los duelos aéreos. Además, su condición de zurdo representa un atributo interesante para la construcción desde el fondo.

🚨 NEW: Barcelona are reportedly monitoring Leeds United centre-back Tarik Muharemovic ahead of a possible move in summer 2027.



The 23 year old is left-footed, stands at 1.92m and has started all 10 matches for Leeds this season.



He joined for €37M last summer, but his value… pic.twitter.com/cGrvc6UYgu — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 27, 2026

El Leeds United no quiere desprenderse de su central

El defensor llegó al Leeds United durante el mercado de verano de 2026, en una operación que habría rondado los 37 millones de euros. Desde su incorporación, consiguió hacerse un lugar importante en el equipo inglés, un factor que contribuyó a despertar el interés de otros clubes europeos.

Su contrato se extiende hasta 2031 y el conjunto británico no tendría intención de facilitar su salida en el corto plazo. De hecho, el Leeds lo considera intransferible de cara al mercado de invierno, por lo que el Barcelona tendría que esperar hasta el próximo verano para intentar avanzar en la operación.

Además, la valoración del futbolista también podría convertirse en un obstáculo; aunque su cotización de mercado ronda los 40 millones de euros, su proyección y el interés de otros equipos podrían elevar considerablemente las exigencias económicas de la dirigencia.

El Inter, el Liverpool y el Bayern también siguen sus pasos

Asimismo, el Barcelona no es el único club que tiene a Muharemović en su radar. El Inter de Milán, el Liverpool, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund también aparecen entre los equipos vinculados con el central bosnio, lo que anticipa una competencia importante si finalmente queda abierta la posibilidad de negociar su salida.

Sunderland v Leeds United - Premier League 2026/27 | Stu Forster/GettyImages

El conjunto italiano sería uno de los principales interesados, especialmente después de haber explorado su situación en el pasado. La presencia de varios aspirantes podría complicar los planes de Deco y obligar al Barcelona a evaluar tanto el coste de la operación como las condiciones contractuales del jugador.

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