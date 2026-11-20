Xavi Espart firmó este viernes su renovación con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, en un acto celebrado en las oficinas del Spotify Camp Nou y con la presencia del presidente Joan Laporta.

El acuerdo, anunciado por la institución catalana en octubre, representa un respaldo a la evolución del futbolista de 19 años, que consiguió ganarse un lugar en los planes de Hansi Flick.

El defensor llegó a La Masia en 2015 y recorrió las distintas categorías formativas antes de debutar con el primer equipo en marzo de 2026, durante un encuentro de UEFA Champions League frente al Newcastle.

El futuro está hecho en casa 🏡🔵🔴 pic.twitter.com/ygs9UjeWFx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 20, 2026

Su crecimiento se aceleró en los últimos meses, especialmente después de la pretemporada, cuando convenció al cuerpo técnico y terminó incorporándose definitivamente al plantel profesional.

La confianza de Flick y una comparación inesperada

Una de las particularidades de su progresión fue la adaptación al lateral izquierdo, una posición que no había ocupado habitualmente durante su formación. Aunque su perfil natural está relacionado con el mediocampo, Espart también puede desempeñarse en ambos costados de la defensa, una versatilidad que habría resultado determinante para ganarse la confianza del entrenador alemán.

Incluso, Flick llegó a compararlo con Philipp Lahm, una referencia que sorprendió al propio futbolista. Durante su comparecencia, Espart reconoció que recibió aquellas palabras como un elogio y destacó la confianza que le transmitió el técnico desde sus primeros entrenamientos.

También dejó claro que está dispuesto a ocupar cualquier posición en la que el equipo lo necesite, aunque reconoció que todavía tiene aspectos por mejorar, especialmente en los duelos defensivos.

Una lesión que frenó su crecimiento

Asimismo, su renovación llega mientras atraviesa la recuperación de una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, sufrida el pasado 25 de octubre durante el Clásico frente al Real Madrid.

El Barcelona había estimado inicialmente un periodo de baja cercano a las siete semanas, sin embargo, el jugador prefirió no establecer una fecha concreta para su regreso y explicó que trabaja diariamente para recuperar su mejor versión.

Xavi Espart continúa recuperándose de la lesión de tobillo que frenó su progresión en el Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

El contratiempo físico interrumpió un comienzo de temporada que había despertado expectativas: Espart acumulaba nueve encuentros, dos goles y dos asistencias, además de 724 minutos de competencia.

Un sueño que comenzó en la infancia

Durante el acto, el canterano estuvo acompañado por sus familiares y recordó el esfuerzo de sus padres para acompañarlo durante su formación. También mencionó que conserva enmarcada en su casa la camiseta de su debut con el primer equipo.

Su objetivo ahora pasa por consolidarse en el Barcelona y seguir creciendo junto a otros futbolistas de su generación, como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal. "Mi sueño y objetivo es hacer carrera en el Barça, el club de mi vida", expresó.

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