El FC Barcelona prepara una camiseta alternativa en honor a Los Ángeles Lakers

El FC Barcelona podría apostar por un diseño poco habitual para su segunda equipación de la temporada 2027/28. A varios meses de su presentación oficial, trascendieron detalles de una camiseta que se alejaría de los colores tradicionales del conjunto azulgrana para inspirarse en Los Ángeles Lakers.

Según Footy Headlines, un portal especializado en adelantar los diseños de las equipaciones de distintos clubes, la camiseta tendría una base amarilla con detalles en púrpura, una combinación que identifica a la franquicia de la NBA y que también evoca el legado de Kobe Bryant.

La camiseta alternativa del FC Barcelona para la temporada 2027-28 vendrá en color amarillo con detalles púrpura, en un homenaje directo a la identidad de los Los Angeles Lakers y al legado de Kobe Bryant



[Vía @Footy_Headlines ] pic.twitter.com/l5ElhciGbV — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 20, 2026

La propuesta evocaría también la época del Showtime, una etapa emblemática del conjunto angelino que marcó la historia del básquet estadounidense.

Kobe Bryant sigue presente en el Barcelona

La posible camiseta no sería un homenaje aislado. En las últimas temporadas, el Barcelona ya exploró diseños vinculados con la figura de Bryant y su célebre mentalidad competitiva, conocida como Mamba Mentality.

Durante la temporada 2025/26, el club presentó una segunda equipación con detalles en tono Team Gold y una textura inspirada en la piel de serpiente, en referencia al apodo de la leyenda, la Black Mamba. Para la campaña 2026/27, la propuesta alternativa apostó por una base negra con elementos violetas, manteniendo ese vínculo simbólico.

Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Aunque todavía no se conocen imágenes oficiales ni todos los detalles del nuevo diseño, la filtración apunta a una equipación que buscará diferenciarse de las tradicionales camisetas azulgranas.

¿Cuándo saldría a la venta la nueva camiseta?

Por el momento, el Barcelona y Nike no confirmaron oficialmente la equipación filtrada para la temporada; por eso, tanto los colores definitivos como los posibles detalles adicionales deberán esperar hasta que se presente el producto de manera oficial.

Aún así, de acuerdo con la información que trascendió, el lanzamiento comercial podría producirse entre julio y agosto de 2027, en las semanas previas al comienzo de la nueva campaña europea. Si se concreta, la camiseta sumará otro capítulo a una colaboración que busca conectar la identidad del conjunto catalán con el legado de Kobe Bryant y la historia de los Lakers.