El FC Barcelona publica el parte médico de Rodri: ¿podrá jugar el partido frente al Atlético de Madrid?

El FC Barcelona volvió a la senda de la victoria tras ganar 3-0 al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El equipo azulgrana se reencontró con las buenas sensaciones en una noche donde Rodri puso el broche negativo.

El centrocampista fue titular y no pudo disputar la segunda mitad. Rodri notó unas molestias en los isquiotibiales y tuvo que ser sustituido encendiendo las alarmas dentro del Barça.

Esta mañana se le han realizado las correspondientes pruebas medicas y desde el club han confirmado la lesión.

"El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa.



Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna… pic.twitter.com/xSGi9McmVj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2026

Será baja para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid. El plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", dice el comunicado médico.

Después del partido del domingo, viene un nuevo parón de selecciones, el último del año 2026, por lo que Rodri tendrá tiempo para recuperarse.

La enfermería preocupa en el FC Barcelona

El FC Barcelona tiene un partido complicado este domingo, la visita el Metropolitano donde se medirán al Atlético de Madrid. Este encuentro toma una relevancia aún más significativa si tenemos en cuenta que se enfrentan el líder y el segundo clasificado, que están separados por solo dos puntos, y que este partido puede determinar un nuevo líder en el campeonato.

La baja de Rodri para el partido del domingo se suma a las ya conocidas de Andreas Christensen, Xavi Espart, Eric García, Jules Koundé, Dani Olmo y Roony Bardghji. De todos ellos, tanto Christensen como Koundé están en la fase final de su recuperación y tienen alguna opción de llegar al choque contra el Atleti.

¿Qué opciones tiene Flick para sustituir a Rodri?

El centro del campo es una de las zonas más pobladas de la plantilla de Hansi Flick. Frente al Aston Villa, fue Marc Bernal quien entró en sustitución de Rodri al descanso, aunque Gavi también viene pidiendo paso. Los dos canteranos son los que tienen más opciones de entrar como titulares junto a Pedri y Fermín.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

Otra opción es que juegue Frenkie de Jong en el centro del campo. Sin embargo, ante las bajas del equipo en defensa, Flick ha probado con el neerlandés como central.

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