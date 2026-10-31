El FC Barcelona tiene un nuevo objetivo para reforzar la defensa en el mercado de invierno

Las últimas actuaciones del Barcelona han dejado en evidencia una de las demarcaciones clave del terreno de juego. Los culés han armado una máquina de fútbol muy precisa capaz de ganar y ganar partidos anotando una increíble cantidad de goles, pero la planificación deportiva no ha terminado de dar en el clavo en el aspecto defensivo.

El equipo sufrió hace un año y medio la marcha de Íñigo Martínez, y apenas unos meses atrás la de Ronald Araujo. A esto debemos sumarle el bajón de rendimiento de Koundé y Balde, unido al deplorable estado físico de Andrea Christensen. A pesar de todo ello, el único jugador que ha incorporado el equipo en la zaga es João Cancelo. Se trata de un jugador de una calidad espectacular, pero que cuenta con muchas lagunas a nivel defensivo.

Todo apuntaba a que este verano el Barça se haría con los servicios de Alessandro Bastoni, pero finalmente decidieron destinar el dinero guardado para un zaguero en la compra de Rodri Hernández.

Real Betis Balompie V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En este inicio de campaña, como es costumbre ya en can Barça, los problemas físicos han azotado al conjunto culé. Tanto Eric García, como Jules Koundé, como Xavi Espart, como Andreas Christensen, se encuentran fuera del equipo por lesión, lo que ha obligado a Hansi Flick a plantear una defensa llena de canteranos, alternativas y jugadores fuera de posición.

El mercado de invierno se acerca y el Barça debe ponerse las pilas para reforzar dicha zona del terreno de juegos si quiere pelear por todos los títulos de cara al final de temporada. Es posible que con el impacto goleador del equipo sea suficiente para conseguir el campeonato liguero, pues las cifras de jugadores como Lamine Yamal o Raphinha están siendo increíbles, pero en la ciudad condal todos saben que el objetivo de esta temporada es volver a reinar Europa conquistando la Champions League doce años después.

En rueda de prensa, el técnico alemán ha dejado entrever que en caso de que exista la posibilidad de traer a un defensa central se hará, pero no es una necesidad imperiosa para el equipo. Hoy Mundo Deportivo nos presenta un rumor de mercado que podría encajar perfectamente en el Barcelona.

Se trata de Pedro Porro, uno de los héroes de la selección española este verano durante el Mundial. El extremeño milita desde hace varias temporadas en el Tottenham, donde se ha convertido en uno de los estandartes de una defensa compuesta por jugadores de mucho nivel que están rindiendo por debajo de sus posibilidades.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Barcelona could sign TWO DEFENDERS in the January transfer window!



The club’s MAIN PRIORITY is to bring in an EXPERIENCED centre-back, but they are also considering signing a full-back if the right opportunity arises.



Pedro Porro is Barcelona’s DREAM TARGET for the… pic.twitter.com/MK30FjIiB2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 31, 2026

El ex del Sporting de Portugal quiere volver a España, y el Barcelona parece un destino más que plausible. Este movimiento permitiría a Eric García o a Koundé volver a la posición de defensa central.

En estos momentos no se trata más que de un rumor de mercado, y es posible que el objetivo prioritario sea el central, pero todo puede pasar en un mercado invernal en el que el Barça quiere terminar de confeccionar su plantilla para pelear por la “orejona”.