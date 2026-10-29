El FC Barcelona tiene un objetivo prioritario para el mercado de enero

El FC Barcelona empieza a mirar al mercado de invierno con una necesidad cada vez más evidente: reforzar su defensa. La acumulación de lesiones y las dificultades para encontrar variantes fiables en la última línea encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Hansi Flick, que necesita ampliar sus opciones para afrontar la segunda mitad de la temporada.

Las bajas de Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé y Xavi Espart condicionaron la planificación del entrenador en las últimas semanas. Enfrentó rivales que exigieron respuestas para las que el conjunto azulgrana no siempre encontró soluciones desde el banco.

Ante este escenario, la dirección deportiva considera prioritario incorporar un defensor en enero de 2027. La búsqueda apunta principalmente a un central zurdo, aunque la posibilidad de sumar un lateral también está sobre la mesa.

Pedro Porro, un deseo de Laporta

Entre los nombres que aparecen en el radar azulgrana destaca el de Pedro Porro, actual lateral derecho del Tottenham. Según Xavi Campos y Laia Tudel, en el podcast Barça Reservat, Joan Laporta mantiene desde hace meses su interés por el futbolista, a quien pudo seguir de cerca durante el Mundial 2026.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Tottenham right-back Pedro Porro is a player that Barcelona president Joan Laporta REALLY LIKES!



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De hecho, el Barcelona habría realizado consultas por su situación durante el tramo final del pasado mercado de verano, aunque las conversaciones no avanzaron debido a las elevadas pretensiones económicas del club inglés.

El Tottenham exigiría más de 60 millones de euros por su salida. Además, el defensor renovó su contrato hasta 2031 antes del Mundial, una decisión que fortaleció la posición negociadora de los londinenses.

El límite económico condiciona la búsqueda

La llegada del lateral permitiría reorganizar la defensa: Koundé podría quedar como alternativa en el costado derecho, mientras que Eric Garcia tendría más oportunidades de regresar al centro de la zaga junto a Pau Cubarsí.

De esta manera, el técnico alemán ganaría profundidad en una posición y recuperaría variantes para construir su pareja de centrales.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAINING | LLUIS GENE/GettyImages

Sin embargo, el principal problema del conjunto azulgrana no pasa únicamente por encontrar al futbolista adecuado, sino por conseguir que la operación sea viable. El tesorero del club, Ferran Olivé, explicó que una incorporación en enero tendría que estar acompañada por una venta para cumplir con las restricciones económicas.

Por ese motivo, la alternativa más factible sería buscar un central que represente una oportunidad de mercado y reservar una inversión mayor para el verano.

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