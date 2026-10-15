El futuro de Frenkie de Jong se complica en el FC Barcelona

Frenkie de Jong afronta semanas decisivas en el FC Barcelona. Aunque el mediocampista neerlandés está cerca de recibir el alta tras una lesión en la rodilla derecha, la competencia por un lugar en el equipo de Hansi Flick podría complicar su regreso a la titularidad.

Además, el panorama del mercado tampoco juega a su favor: el Manchester United y el Chelsea habrían perdido interés en su fichaje, lo que reduce las alternativas ante una eventual salida del conjunto azulgrana.

La Premier League pierde fuerza como alternativa

Según informó TEAMtalk, las dudas sobre la continuidad física del neerlandés habrían influido en los planes de ambos equipos de cara a la ventana de transferencias de enero de 2027; su historial reciente de lesiones y la incertidumbre sobre su evolución generan cautela ante una posible incorporación.

🚨 NEW: Manchester United and Chelsea have reportedly cooled their interest in Frenkie de Jong.



Both clubs no longer consider the midfielder a priority for the winter market, with his recent injury history and physical continuity among the concerns.



— @talkSPORT pic.twitter.com/Y2tkVk7axT — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 15, 2026

Aunque el Chelsea seguiría atento a su recuperación, por ahora no hay indicios de que alguno de los dos clubes vaya a avanzar con una oferta. Este escenario complica las alternativas de De Jong si su situación deportiva en el blaugrana no mejora en los próximos meses.

Flick busca alternativas para De Jong

Ante este escenario, el entrenador alemán habría comenzado a explorar otras posibilidades para aprovechar las condiciones del futbolista: De Jong fue probado como defensor central, una posición poco habitual para él, pero en la que podría aportar su capacidad para conducir la pelota y participar en la salida desde el fondo.

Por ahora, no está claro si esta alternativa responde a una necesidad puntual o si Flick contempla utilizarlo de manera más frecuente en esa demarcación. La decisión también dependerá de las necesidades defensivas del equipo y de las opciones disponibles una vez que el jugador recupere su mejor condición física.

La recuperación, clave para su futuro

El contrato del neerlandés con el conjunto catalán se extiende hasta el 30 de junio de 2029, por lo que no existe una necesidad inmediata de definir su salida. Además, el futbolista mantiene la intención de seguir en el Barcelona y confía en recuperar el protagonismo que tuvo en temporadas anteriores.

Club Brugge v FC Barcelona - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Su prioridad pasa por volver a competir con regularidad y convencer a Flick de que todavía puede ser una pieza importante, por eso, los próximos meses serán determinantes para conocer si logra consolidarse nuevamente en el equipo o si su situación abre la puerta a un cambio de rumbo.